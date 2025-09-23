Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft
Tiesj Benoot zal zondag niet deelnemen aan het WK op de weg in Rwanda. Onze landgenoot testte positief op het coronavirus en moet zijn achtste WK-deelname schrappen.

Benoot had op het WK een ondersteunende rol te vervullen voor kopman Remco Evenepoel. Die plannen vallen nu weg door ziekte. “Niks aan te doen”, reageert hij bij Sporza. “Ik zal het WK op televisie moeten volgen.” De renner bevestigt zelf dat hij besmet is met het coronavirus.

Ploegmaats

Hij is daarmee niet de enige in het peloton die recent positief testte. Benoot vermoedt dat de besmetting verband houdt met eerdere coronagevallen binnen het peloton. “De laatste weken waren er heel wat renners”, verklaart hij. “Na de Ronde van Polen hadden enkele ploegmaats prijs.”

Benoot voelde zich al enkele dagen minder, maar pas na een test werd duidelijk dat het om covid ging. Ondanks de tegenslag blijft Benoot gemotiveerd om zich nog te tonen in de resterende wedstrijden van het seizoen.

“Hopelijk kan ik die lijn nog even doortrekken om mooi af te sluiten bij de ploeg”, zegt hij, verwijzend naar zijn vertrek richting Decathlon. De komende weken wil hij nog deelnemen aan het Europees kampioenschap en de Ronde van Lombardije, op voorwaarde dat hij voldoende herstelt.

Goede vorm in aanloop naar WK

Benoot gaf eerder aan dat hij zich recent goed voelde. Zijn prestaties in Canada bevestigden dat. De coronabesmetting komt dan ook op een moment waarop hij zijn vorm had willen verzilveren. De renner hoopt dat hij na herstel alsnog competitief kan zijn in de resterende koersen van het seizoen.

Afsluiting bij huidige ploeg in zicht

De komende wedstrijden vormen voor Benoot het slot van zijn periode bij Visma Lease a Bike. Nadien maakt hij de overstap naar Decathlon. De renner wil het seizoen alsnog positief afsluiten, ondanks het gemiste WK.

