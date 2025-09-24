Belgische ploegleider schetst bikkelharde realiteit over Wout van Aert: "Hij is vier à vijf kilo bijgekomen"

Een Belgische ploegleider is met een verklaring gekomen voor het seizoenseinde van Wout van Aert. De renner van Visma-Lease a Bike zou aan gewicht hebben gewonnen.

We wisten al dat Wout van Aert niet naar het WK ging en nog maar weinig wedstrijden ging rijden na de Tour de France. Het seizoenseinde beperken tot die kwantiteit is één zaak, de kwaliteit was echter ook niet om over naar huis te schrijven. In het RTL sports-programma Dans le Peloton zijn ze in elk geval wat op hun honger blijven zitten.

Van Aert toonde zich amper in de Canadese wedstrijden en werkte in de Super 8 Classic voor Brennan. "Na de overwinning in Parijs heeft hij op mentaal vlak de stekker er al uitgetrokken. Dat zag je zo evolueren", wijst Maxime Monfort op een soort mentale ontkoppeling bij Van Aert. Na die memorabele ritzege was de drang om te presteren blijkbaar weg.

Van Aert woog zwaarder na de Tour

Volgens Monfort, ploegleider bij Lidl-Trek, heeft Van Aert na de Tour de France ook niet helemaal meer als een profwielrenner geleefd. "Ik ben hem tegengekomen in de wandelgangen van het hotel in Canada of zag hem een keertje op de fiets: ik ben zeker dat hij vier à vijf kilogram is bijgekomen." In lastige koersen zoals in Canada steek je dat niet weg.

Voor alle duidelijkheid: Monfort gunt het Van Aert wel om wat meer momenten in te lassen waarbij hij zich kan relaxen. "Des te beter voor hem dat hij zich wat kon ontspannen, hij heeft het recht om op een gegeven moment gewoon een mens te zijn. Het helpt natuurlijk niet bij het leveren van prestaties", blijft Monfort ook wel realistisch.

Amper ereplaatsen voor Van Aert in laatste koersen

Om in één van die laatste drie koersen een top 10 te rijden, moest Van Aert scherp staan. Zijn beste resultaat na de Tour is uiteindelijk een vijfde plek in de proloog van de Ronde van Duitsland. Wat de koersen in lijn betreft, werd hij ook nog tiende in de ADAC Cyclassics.