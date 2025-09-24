Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over

Geen Evenepoel in mixed team relay: Campenaerts heeft daar duidelijke mening over
De mixed team relay is woensdag het enige nummer op het programma op het WK in Rwanda. De Belgen kunnen wel niet rekenen op wereldkampioen Remco Evenepoel en bronzen medaille Ilan Van Wilder.

De mixed team relay staat dit jaar voor de zesde keer op het programma op het WK. België kon nog nooit een medaille pakken en ook dit jaar wordt dat moeilijk. Zeker na het afhaken van Marthe Goossens

Zij wordt wel vervangen door Tess Moerman, Marieke Meert en Julie Van de Velde zijn de twee andere vrouwen aan de start. Zij worden afgelost door Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Jonathan Vervenne. 

Campenaerts begrijpt keuze van Evenepoel

Geen spoor van Ilan Van Wilder, die eerste reserve is, en wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel dus. Evenepoel bouwt rust in met het oog op het wereldkampioenschap op de weg van zondag, waar hij voor de tweede keer wereldkampioen wil worden. 

Victor Campenaerts begrijpt die keuze van Evenepoel om de mixed team relay over te slaan. "Ik heb alle respect voor Remco. Er verwacht wordt dat hij op twee weken tijd (het EK volgende week, nvdr.), vier truien pakt", stelt Campenaerts bij Sporza. 

"Dat je dan zegt dat je de mixed team relay wil overslaan, dan begrijp ik dat. Maar toen de bondscoach mij belde voor deze discipline heb ik meteen gezegd dat ik dat wilde doen en dat het geen probleem was", besluit Campenaerts nog. 

