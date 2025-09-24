Hopelijk geen veeg teken?! Als Remco Evenepoel dit maar niet meemaakt tijdens de WK-wegrit

Heel het land hoopt dat Remco Evenepoel tijdens de WK-wegrit wat meeval kent. En dus niet zoals tijdens de verkenning van de fiets moet gaan.

Remco Evenepoel is vandaag het parcours van de WK-wegrit gaan verkennen. Dat werd niet zomaar een saaie verkenning, hij maakte onderweg best wel wat mee. Een stuk van de verkenning legde hij af in het gezelschap van Ilan Van Wilder. Ze zijn niet enkel ploegmaats bij België én Soudal Quick-Step, maar ook twee medaillewinnaars van op het WK tijdrijden.

Op een gegeven moment ging Evenepoel alleen verder en hield hij even halt. Hij kwam een rood verkeersbord tegen dat aangaf dat hij moest stoppen, met ook de gekende oranje kegeltjes erom heen om een verkeerszone af te bakenen. Evenepoel vond het wel leuk om hier een foto van te nemen, alvorens gewoon zijn weg verder te zetten.



Lees ook... Trainer Remco Evenepoel geeft de verklaring waarom Pogacar perfect revanche zou kunnen nemen in WK-wegrit

Evenepoel van de fiets door werkzaamheden

Dat deed hij voor alle duidelijkheid op de fiets, maar dat zou niet de hele tijd zo kunnen blijven. Op de veelbesproken Muur van Kigali kwam hij op een plek waar nog werkzaamheden duidelijk aan de gang waren en er nog geen asfalt lag. Er zat voor Evenepoel dan niets anders op om even van de fiets te gaan en enkele meters naar boven te stappen.

Zolang dat maar niet tijdens de WK-wegrit gebeurt. Als hij dan van de fiets moet stappen, dan betekent het wellicht dat hij met mechanische pech of iets dergelijks te maken heeft. Dit lijkt nu even een grappig intermezzo op verkenning, maar het is wel al voorgevallen tijdens de koers dat renners het plots op een lopen zetten.

Duimen voor een eerlijke kans voor Evenepoel

Het moment dat het meest in ons geheugen geprint staat, is natuurlijk Chris Froome op de Mont Ventoux in 2016. Zulke beelden zien we liever niet. We duimen dat Evenepoel op zijn minst zijn kansen eerlijk kan verdedigen in Kigali.