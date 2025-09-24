Organisatie van Omloop van het Houtland komt met 'inside information' over Merlier, Philipsen en De Lie

Tim Merlier verschijnt woensdagmiddag aan de start van de Omloop van het Houtland in Eernegem. Dat bevestigt organisator Wouter Donck, die zekerheid kreeg van sportdirecteur Kevin Hulsmans. Merlier miste de Gooikse Pijl wegens ziekte, maar is opnieuw inzetbaar.

Volgens Wouter Donck is Merlier een centrale figuur voor de organisatie. “Tim Merlier is voor ons als organisator dé man”, verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws. Donck gaf aan dat Merlier het voorbije weekend uit voorzorg niet deelnam en dat de ziekte niet ernstig was.

Soudal Quick-Step zakt af met zeven renners uit de World Tour-ploeg, wat volgens Donck uitzonderlijk is in deze fase van het seizoen. “Vaak rijden dergelijke teams met vijf man uit de World Tour en twee jongeren van het Devoteam”, lichtte hij toe.



Merlier krijgt zijn vaste sprintondersteuning van Bert Van Lerberghe. Verder maken Yves Lampaert, Pieter Serry, Dries Van Gestel, Warre Vangheluwe en Pepijn Reinderink deel uit van de selectie. Donck wees op de weersomstandigheden: “Ze voorspellen woensdag 4 Beaufort. Misschien kunnen ze met die sterke selectie een waaier trekken.”

Geen Philipsen en De Lie

De organisatie probeerde ook Jasper Philipsen aan de start te krijgen, maar dat bleek niet haalbaar. “Hij is heel selectief in zijn programma”, aldus Donck. Arnaud De Lie werd eveneens overwogen, maar Lotto koos voor een andere aanpak. “Ze kiezen voor een ploeg rond Elia Viviani omdat de Omloop van het Houtland voor hem meer geschikt is”, verduidelijkte Donck.

Naast Merlier staan tal van andere sprinters op de deelnemerslijst. Onder meer Max Walscheid, Dylan Groenewegen, Milan Fretin, Casper van Uden, Gerben Thijssen, Phil Bauhaus, Simon Dehairs en Fernando Gaviria zakken af naar West-Vlaanderen. Ook Paul Penhoët, Cees Bol, Matteo Moschetti, Alberto Dainese, Emilien Jeannière, Timothy Dupont, Tom Crabbe en Pierre Barbier zijn van de partij.

Uitzending

Voor de vierde opeenvolgende keer start de Omloop van het Houtland in Eernegem. Het officiële startschot wordt gegeven om 12.45 uur. De renners rijden eerst drie lokale lussen in en rond Eernegem, waarna koers wordt gezet richting Lichtervelde. Daar volgt een eerste passage aan de streep op de Markt, gevolgd door negen ronden van telkens 12,1 kilometer. De wedstrijd is live te volgen via Proximus Pickx. Daarnaast voorziet Sporza een livestream op haar website.