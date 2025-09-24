Trainer Remco Evenepoel geeft de verklaring waarom Pogacar perfect revanche zou kunnen nemen in WK-wegrit

Remco Evenepoel heeft Tadej Pogacar een ferme tik gegeven. Bij de trainer van Remco is er echter nog geen euforie met het oog op de wegrit.

Het is logisch dat Koen Pelgrim in de eerste plaats vooral aandacht had voor de WK-tijdrit. Vanuit zijn functie heeft hij dat kampioenschap het meest mee kunnen voorbereiden. Tijdens de wegrit is dat toch iets lastiger, of komt er meer het advies van ploegleiders bij kijken. Pelgrim beseft wel al maar al te goed dat de wegkoers iets helemaal anders is.

"Dat gaat weer een heel andere koers zijn", blikt Pelgrim vooruit naar de WK-wegrit bij In De Leiderstrui. Het is dus niet omdat Evenepoel beter was dan Pogacar in de tijdrit dat het in de wegrit automatisch ook zo is. "Pogacar zal misschien een klein deukje in zijn vertrouwen hebben opgelopen, maar het is sowieso weer een andere inspanning."



Veel factoren spelen een rol op het WK

Er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden. De oorspronkelijke statussen van de renners moeten dus niet gewijzigd worden op basis van de tijdrit. "Die hoogte gaat daar ook wel een rol in spelen. Ik weet ook niet of Pogacar op hoogte is geweest, maar met zijn trip naar Canada heeft hij vermoeiende reizen achter de rug", weet Pelgrim.

Bovendien was Pogacar vooraf aan die Canadese koersen ziek geweest. Het is mogelijk dat dit wat langer dan verwacht heeft doorgewerkt of hij de Sloveen inderdaad door de reis nog niet op de top van zijn kunnen was. "Het kan binnen een week dus ook zomaar helemaal anders zijn, dat hij net wat meer hersteld is", waarschuwt Pelgrim.

Pogacar verslaan blijft moeilijke opdracht

Evenepoel zal zelf ook ongetwijfeld beseffen dat het een hele moeilijke opdracht blijft om Pogacar te verslaan in de WK-wegrit. De ervaring in de WK-tijdrit is mooi meegenomen, maar dat verandert daar niet noodzakelijk iets aan.