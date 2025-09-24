UPDATE: Merlier zet druk op Pogacar met nummer 15 van het seizoen, Campenaerts ontgoocheld na WK Mixed Relay

Hoewel Mixed Relay niet het nummer was waar België het meeste oog voor had, was Campenaerts toch ontgoocheld over de afloop van deze WK-wedstrijd. België kwam niet in aanmerking voor de medailles. Het goud ging naar Australië.

Kort voor 15u stonden Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en Jonathan Vervenne klaar op het startpodium. Na welgeteld elf minuten koersen op dit WK Mixed Relay moest Vermeersch al afhaken. Dat kon toch niet de bedoeling zijn. Aan het eerste tussenpunt was er dus ook geen toptijd voor België en moesten ze zeven seconden toegeven op Spanje.

Aan tussenpunt 2 liep dat op richting de twintig seconden. In het laatste deel van de mannen kwam daar slechts enkele tellen nog bij. Het was daarna aan onze dames: Tess Moerman, Julie Van de Velde en Marieke Meert namen het over van de mannen. Toen zij aan de aankomst waren, kwam er uiteindelijk een tijd van 58'50"14 op de tabellen.



Moeizame fietswissel bij Reusser

Het was duidelijk dat België in deze discipline geen rol van betekenis speelde. Vervolgens was het uitkijken wie dat wel kon doen. Frankrijk was topfavoriet, maar Zwitserland was misschien wel het beste onderweg. Reusser moest van fiets wisselen na mechanische pech en die fietswissel verliep dan ook nog eens moeizaam. Zo werden de Zwitsers slechts derde.

Ook bij de Franse en Australische dames hadden het lastig in de laatste kilometers. Australië verlengde zijn wereldtitel: het reed vijf seconden sneller dan de Franse ploeg. Het verschil met Zwitserland was zo'n negen seconden. België moest zich tevreden stellen met een zevende plaats op het WK Team Relay. Er is dus nog werk aan de winkel.

Campenaerts windt er geen doekjes om

Sporza polste bij Campenaerts alvast hoe het was geweest? "Zwaar. Die hoogte hakt er echt in. Het was geen succes", is hij streng. "Volgend jaar beter. We waren ook niet ideaal op elkaar ingespeeld. We zouden het misschien beter kunnen voorbereiden. Hopelijk is het een goede prikkel voor zondag."

Update: in de Omloop van het Houtland is Tim Merlier eenvoudig naar winst gespurt, goed voor zijn vijftiende zege van het seizoen. Wat de recordaantal zeges van het jaar betreft, is Pogacar dus nog neit buiten schot. Max Kanter en Arne Marit werden tweede en derde.