Wie is David Geeroms, de vroegere babysit van Remco Evenepoel die zijn verzorger werd?

David Geeroms (47) is al jarenlang betrokken bij de entourage van Remco Evenepoel. Als voormalig ploegmaat van vader Patrick en als vertrouwenspersoon van de familie, vervult hij een discrete maar vaste rol binnen het team.

Geeroms leerde Patrick Evenepoel kennen eind jaren negentig, toen ze samen uitkwamen bij de amateurs. De vriendschap groeide ook buiten de koers. “We werden vrienden naast de fiets,” bevestigt Geeroms aan Het Belang van Limburg. Hij en zijn vrouw namen geregeld de zorg op zich voor Remco in zijn jonge jaren. “We waren ook geregeld babysit voor de kleine Remco”, aldus Geeroms.

Hoewel hij zich liever op de achtergrond houdt, verscheen Geeroms na de wereldtitel van Evenepoel mee op het podium. “Eigenlijk doen we dat niet graag, maar hij bleef maar roepen”, verklaarde hij. Klaas Lodewyck bood nog het langst weerstand, maar uiteindelijk gaf de staf toe, net als mecanicien Dario Kloeck. “Anders was Remco kwaad geworden op ons”, voegde Geeroms toe, met een lach.



Observaties

Geeroms hecht weinig waarde aan het idee dat een verzorger de fysieke vorm van een renner intuïtief aanvoelt. “Ik heb het niet gevoeld, maar ik zag aan alles dat het goed zat”, stelde hij. Tijdens de voorbereiding in Calpe kreeg hij al signalen van Evenepoel. “Ik denk dat ik in de beste periode van mijn seizoen zit”, klonk het toen.

De staf had vooraf enkele bedenkingen over het verloop van de reis, maar die bleken ongegrond. “Dat is allemaal heel goed gegaan”, bevestigde Geeroms. Hij benadrukte dat de omstandigheden optimaal waren voor een sterke prestatie.

Seconden

Volgens Geeroms behoort de recente tijdrit tot de meest indrukwekkende prestaties van Evenepoel. “Ik heb met Remco al veel mee gemaakt, maar deze tijdrit vind ik één van de strafste prestaties uit zijn carrière”, verklaarde hij.

Tijdens het eerste tussenpunt ontstond er verwarring bij Geeroms. “Ik zag het getal vierenveertig op het scherm komen en dacht: ‘vierenveertig honderdsten, dat wordt spannend’”, vertelde hij. Osteopaat Anthony Pauwels moest hem erop wijzen dat het om seconden ging.