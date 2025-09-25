Philippe Gilbert is deze keer streng voor Wout van Aert: "Hij moet meer aan zichzelf denken"

Als Philippe Gilbert zich over de Belgische renners uitlaat, is hij meestal positief. Voor Van Aert is hij echter een keer streng wanneer het seizoenseinde ter sprake komt.

Dat gebeurt in het RTL sports-programma Dans le Peloton. U kon al lezen hoe Maxime Monfort vindt dat Van Aert is bijgekomen de laatste tijd. Philippe Gilbert stoorde zich dan weer aan de knechtenrol van Wout van Aert in de Super 8 Classic. Van Aert begon al vroeg in de koers met knechten: dat was toch vrij opzichtig voor een renner met zijn status.

Het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat we dit zien bij Wout van Aert. "Ik ben vooral verrast door het aantal keren dat hij zich ten dienste van zijn ploeg stelt", is Gilbert daar heel eerlijk over. "We moeten ons eraan herinneren dat hij één van de kopmannen van de ploeg is, met één van de grootste salarissen." Dat mag niet vergeten worden.

Gilbert zou meer eisen van de kopman Van Aert

De slogan bij Visma-Lease a Bike is natuurlijk 'samen winnen', alles draait om het collectief. Gilbert zou het toch net iets anders bekijken als baas van een team en vindt dat de grootverdieners hun loon ook effectief moeten verdienen. "Ik denk dat ik in de plaats van de werkgever meer engagement als kopman zou verwachten", aldus Gilbert.

De situatie was uiteraard ook anders geweest als Matthew Brennan niet aan de start had gestaan. Dan was Van Aert de renner wiens sprint Visma-Lease a Bike achter de hand kon houden. Nu was er met Brennan nog een snellere man aanwezig om op in te zetten. "We weten dat Brennan al een hele tijd in indrukwekkende vorm verkeert", is Gilbert dit niet uit het oog verloren.

Duidelijke boodschap van Gilbert

Ook Gilbert beseft dat een deelname van Brennan altijd een bepaalde tactie in de hand werkt. "Wout zal dan systematisch al snel in dienst rijden van Brennan, maar hij moet toch meer aan zichzelf denken", is de boodschap van Gilbert.