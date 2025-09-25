"Zij gaan excelleren": Campenaerts noemt twee opvallende concurrenten voor Evenepoel

Er wordt verwacht dat de wegrit van het WK in Rwanda een tweestrijd wordt tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Victor Campenaerts ziet door de omstandigheden echter nog twee andere concurrenten.

De Belgen stelden woensdag teleur in de mixed team relay, ze werden pas zevende op meer dan vier minuten van wereldkampioen Australië. Vooral de prestatie van Victor Campenaerts en Florian Vermeersch leek zorgwekkend.

Vermeersch moest al vroeg lossen, Campenaerts had moeite met de hoogte. Volgens Campenaerts onderschatten heel wat renners de omstandigheden in Kigali, dat op zo'n 1.500 meter hoogte ligt.



Bernal en Carapaz gevaarlijke klanten voor WK?

Voor profwielrenners is dat een hoogte die onder het niveau ligt van hun hoogtestage, de top van de Teide ligt bijvoorbeeld boven de 3.000 meter. "Maar als je hier bent, besef je snel: amai. Er zit gewoon minder zuurstof in de lucht, dat is wetenschappelijk bewezen", zegt Campenaerts bij HLN.

En dus noemt Campenaerts enkele opvallende outsiders voor de wegrit in Rwanda. "Ik ben benieuwd naar jongens als Carapaz en Bernal. Zij zijn op hoogte geboren. Ik denk dat zij gaan excelleren", zegt hij.

Of Bernal en Carapaz echt weerstand zullen kunnen bieden aan Pogacar en Evenepoel, is voor Campenaerts nog een vraagteken. Maar hij denkt wel dat een aantal outsiders heel ver gaan geraken in de finale.