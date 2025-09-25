Zoveel geld leverde 'Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu?' op voor Michel Wuyts

Het is twintig jaar na datum nog iets wat heel wat Belgen zomaar kunnen opzeggen. De meest legendarische uitspraak van Michel Wuyts is ongetwijfeld die toen Tom Boonen 20 jaar geleden wereldkampioen wordt.

We keren terug naar het WK van 2005 als Michel Wuyts commentaar voorziet. “Vinokourov in het centrum. Valverde… zet zich recht. Tom Boonen komt eruit. Tom Boonen pakt nu over. Tom Boonen over Valverde.”

Iconisch

“Tommeke, Tommeke, Tommeke, wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Tom Boonen op één, Tom Boonen op één, Tom Boonen is wereldkampioen!!”, klonk het.

De dag erna staat die uitspraak in heel wat kranten. “‘Ow’, drong het tot me door. ‘Dit gaat meer impact krijgen dan ik durfde te vermoeden’”, blikt Wuyts in Het Laatste Nieuws nu terug op dat iconische moment van het Belgische wielrennen.

Enkele dagen later kreeg Wuyts een telefoontje van een Nederlandse impresario, met de vraag of hij de quotes mocht gebruiken. “Ik verwees hem door naar de VRT, de contractuele eigenaar van mijn stem. ‘Ja maar, ik heb jóuw toelating nodig’, drong de man aan. ‘Doe maar’, zei ik in een soort van onwetendheid.”

Vergoeding

Uiteindelijk kreeg Wuyts daar een vergoeding voor. “Ik heb me nooit beziggehouden met het vermarkten van mezelf. ‘Je krijgt daar een compensatie voor’, klonk het nog. Zegge en schrijve: de ronde som van... 200 euro. (grijnst) Ik hoop dat Tom er beter vanaf is gekomen.”

Ondertussen leeft de uitspraak vooral voort in het liedje van ‘Tommeke, Tommeke (Tom Boonen Wereldkampioen)’ van Virtual Zone ft. Michel Wuyts. Zelfs 20 jaar later is dat nog altijd enorm populair.

Tom Boonen zegt dat hij dat liedje haat. Hij zou het na al die jaren enorm beu gehoord zijn. Vooral op de cross wordt het meer dan eens gebruikt. Maar beelden uit 2023 tonen dat Boonen er wel degelijk nog altijd van geniet...