"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Primoz Roglic blikt vooruit op zijn samenwerking met Remco Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Sloveense renner erkent dat er nog veel onduidelijkheid heerst binnen het team over de invulling van de nieuwe structuur.

Roglic bevestigt dat er nog geen rechtstreeks contact is geweest met zijn toekomstige ploeggenoot. “We hebben nog niet met elkaar gesproken, maar ik wil zeker met Remco om de tafel”, verklaart hij in het Sloveense Delo, geciteerd door Eurosport.

Eerlijk

Daarmee geeft hij aan dat een persoonlijk gesprek met Evenepoel voor hem essentieel is. De Sloveen benadrukt het belang van duidelijke communicatie vanaf het begin van het seizoen. “Het is belangrijk om vanaf de start van het seizoen een open en eerlijke relatie met elkaar te hebben”, stelt hij.



Lees ook... Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

Binnen het team is er echter nog geen overleg geweest over de praktische gevolgen van de recente transfer. Volgens Roglic is er intern nog geen duidelijkheid over de koersstrategie of rolverdeling. “We hebben binnen het team nog niet gesproken over wat er met deze transfer gaat gebeuren”, aldus de renner.

Rolverdeling

De overgang van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe roept vragen op over de hiërarchie binnen het team. Roglic laat niet uitschijnen welke rolverdeling hij verwacht, maar benadrukt wel het belang van een gezamenlijke aanpak. Een open dialoog met Evenepoel lijkt voor hem een noodzakelijke eerste stap.

De timing van het overleg is nog niet vastgelegd. Roglic geeft aan dat het initiatief tot gesprek nog moet worden genomen. Zijn uitspraken suggereren dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog in een vroeg stadium verkeert. Eerder deden geruchten dat Roglic zou stoppen, maar dat blijkt dus niet te kloppen.