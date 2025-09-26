"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005
Twintig jaar na het WK wielrennen in Madrid blikt José De Cauwer terug op de veelbesproken selectie die vooraf tot spanningen leidde. De uiteindelijke wereldtitel van Tom Boonen gaf hem het gelijk.

De WK-selectie van bondscoach José De Cauwer in 2005 leidde tot felle reacties, vooral vanuit de hoek van Quick Step-manager Patrick Lefevere. Die vond dat er te weinig renners van zijn ploeg geselecteerd waren.

Discussies

“Er was te weinig blauw op straat, volgens Lefevere”, verklaart De Cauwer na al die jaren bij Sporza. De discussie draaide volgens hem vooral rond de namen die wél of niet mee mochten: “Het ging vooraf alleen maar over De Cauwer en Lefevere. Die mocht niet mee, die had erbij moeten zijn…”

De Cauwer maakte een andere afweging. “Het was ergens wel logisch dat Lefevere zo veel mogelijk renners van zijn eigen ploeg mee wilde naar het WK, maar er waren renners bij die niet in goeden doen waren.”

De Cauwer koos bewust voor Mario Aerts en Peter Van Petegem, beiden actief bij Lotto. Die beslissing werd genomen in overleg met kopman Tom Boonen. “Ik had naar Tom gebeld”, aldus De Cauwer. “Toen ik zei dat Mario Aerts goed bezig was, ging hij akkoord.” Op basis van dat gesprek liet hij Rik Verbrugghe thuis. Over Van Petegem bestond twijfel, maar De Cauwer kreeg duidelijke garanties: “Hij had me verzekerd: ‘Ik zal zorgen dat ik er sta’.”

Compensatie

Tijdens de finale van het WK bewezen Aerts en Van Petegem hun waarde. Ze werkten in dienst van Boonen en brachten hem in stelling. De wereldtitel van Boonen, met de legendarische Tommeke, Tommeke van Michel Wuyts, betekende het grote gelijk van De Cauwers selectie.

Twee jaar later kwam Van Petegem zelfs in dienst van Lefevere. “De moraal van het verhaal: twee jaar later reed Peter Van Petegem bij Boonen in de ploeg van Lefevere. Van compensatie gesproken”, besluit De Cauwer.

