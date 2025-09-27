Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

Bij de Nederlandse vrouwen liep er de voorbije jaren veel mis op grote kampioenschappen. Laurens ten Dam is sinds dit jaar de nieuwe bondscoach en maakte vooraf enkele duidelijke afspraken.

Vorig jaar trok Demi Vollering in Zürich zo hard door op de beklimmingen dat Marianne Vos moest lossen uit de kopgroep. Lotte Kopecky sprintte zo naar de wereldtitel, Vollering werd pas vijfde. Oranje was weer een ontgoocheling rijker.

Een ploeg smeden die aan hetzelfde zeel trok was de voorbije jaren bijzonder moeilijk in Nederland door de vele kopvrouwen. Bondscoach Laurens ten Dam pakte het dit jaar dan ook anders aan.



Afspraken over geld bij Nederlandse vrouwen

"We hebben gesproken over geld", zegt hij klaar en duidelijk bij Sporza. Details of bedragen wilde Ten Dam niet noemen, maar lang duurde het gesprek volgens de bondscoach niet. "Dit hoort er ook bij, hé."

Want er kan maar één iemand wereldkampioen worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het voetbal. "Als je een week later die vrouw tegenkomt in de regenboogtrui en zij heeft alleen bedankt gezegd en een knuffel gegeven, dan mag daar financieel iets tegenover staan."

Volgens Ten Dam is dat dus besproken en was er ook geen discussie. Al blijft het afwachten of dat zal volstaan, kopvrouwen Vollering en Van der Breggen zouden volgens Thijs Zonneveld niet de beste vriendinnen zijn.