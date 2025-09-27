Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

Geen Mathieu van der Poel op het WK in Rwanda, de Nederlander koos voor het WK mountainbike en zette al een punt achter zijn seizoen. Laat hij een kans op een tweede wereldtitel liggen?

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen hebben allemaal gepast voor het WK wielrennen in Rwanda. Te zwaar en te lastig, vooral door de aanwezigheid van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Toch opperde de pas gestopte Geraint Thomas dat Van der Poel een kans liet schieten om nog eens wereldkampioen te worden. Hij legde de link met Van Avermaet en de Spelen in Rio, waar er ook 5000 hoogtemeters bedwongen moesten worden.

Van der Poel werd vorig jaar derde op het WK in Zürich en daar waren er ook 4300 hoogtemeters. Dit jaar zijn er wel nog eens meer dan duizend hoogtemeters extra en heel veel marge had Van der Poel vorig jaar niet.

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout staat achter de beslissing van Van der Poel om het WK niet te rijden. "Puur op het lokale circuit zou het kunnen, maar het is ook 270 kilometer in moeilijke weersomstandigheden", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Ik snap zijn keuze om niet te gaan volledig. Het gaat om de renners die er wel zijn. Als hij er was geweest, hadden we een plan gemaakt dat hem mogelijk zou passen." Afwachten of van der Poel er volgend jaar in Montréal wel zal bij zijn.