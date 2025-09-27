Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk

Laat Van der Poel kans op regenboogtrui liggen in Rwanda? Nederlands bondscoach is klaar en duidelijk
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Geen Mathieu van der Poel op het WK in Rwanda, de Nederlander koos voor het WK mountainbike en zette al een punt achter zijn seizoen. Laat hij een kans op een tweede wereldtitel liggen?

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen hebben allemaal gepast voor het WK wielrennen in Rwanda. Te zwaar en te lastig, vooral door de aanwezigheid van Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. 

Toch opperde de pas gestopte Geraint Thomas dat Van der Poel een kans liet schieten om nog eens wereldkampioen te worden. Hij legde de link met Van Avermaet en de Spelen in Rio, waar er ook 5000 hoogtemeters bedwongen moesten worden. 

Van der Poel werd vorig jaar derde op het WK in Zürich en daar waren er ook 4300 hoogtemeters. Dit jaar zijn er wel nog eens meer dan duizend hoogtemeters extra en heel veel marge had Van der Poel vorig jaar niet. 

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout staat achter de beslissing van Van der Poel om het WK niet te rijden. "Puur op het lokale circuit zou het kunnen, maar het is ook 270 kilometer in moeilijke weersomstandigheden", zegt hij bij In de Leiderstrui.  

"Ik snap zijn keuze om niet te gaan volledig. Het gaat om de renners die er wel zijn. Als hij er was geweest, hadden we een plan gemaakt dat hem mogelijk zou passen." Afwachten of van der Poel er volgend jaar in Montréal wel zal bij zijn. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

🎥 Favorieten laten elkaar verliezen op WK, Canadese Vallieres stunt en pakt de regenboogtrui

17:01
"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

"Complete nonsens": Lefevere zag UCI doorslaan na val van Evenepoel in Lombardije

16:00
"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

"Geldt voor iedereen": bronzen Van Wilder beseft het gevaar in WK-wegrit

15:00
Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

Afspraken gemaakt over geld: Nederlands bondscoach Ten Dam doet boekje open

14:00
Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

13:30
Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

Israel-Premier Tech blijft welkom in het peloton: UCI-voorzitter Lappartient legt uit waarom

13:00
Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

Gaf de tijdrit een vertekend beeld? De Wolf stellig over Evenepoel en Pogacar

12:30
Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

Slovenië én UAE in dienst van Pogacar op het WK? Evenepoel geeft zijn ongezouten mening

12:00
Slechts met drie: Belgische vrouwen met twijfels aan de start in Rwanda

Slechts met drie: Belgische vrouwen met twijfels aan de start in Rwanda

11:00
Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

Debutant Vervaeke heeft goed nieuws over Evenepoel: "Zie dat aan hem"

10:00
"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

"Wil die fout nooit meer maken": Demi Vollering weet waar het misliep

09:00
Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

Na stunt in de Vuelta ook het WK? Pidcock zonneklaar over zijn ambities

08:30
Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

Topfavoriet in wegrit na dominantie in tijdrit? Evenepoel doet verrassende uitspraken

08:00
Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

Zal Evenepoel alleen moeten strijden tegen Pogacar? Naesen vreest het ergste

07:30
Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

Na alle malaise en speculaties over nieuwe miserie: bondscoach van Nederlandse vrouwen komt met statement

07:00
UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

UCI voert stevige veranderingen door in de jaarkalender

21:30
José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

José De Cauwer is zeker van zijn stuk voor WK op de weg: "Zal pas na de finish duidelijk zijn"

20:30
Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

Pidcock maakt Vlaamse vergelijking voor kasseiklim op WK en zegt voor wie die ideaal is

20:00
Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

Heeft bondscoach Serge Pauwels een fout gemaakt? Zo reageert hij op debacle met Jarno Widar

19:00
Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

Wat maakt Remco Evenepoel zo speciaal? Superknecht doet zijn ongezouten verhaal

18:30
Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

Opnieuw miserie bij Nederlandse vrouwenploeg? "Die twee leven naast elkaar"

18:00
Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

Geen goud, geen zilver, geen brons: Jarno Widar zegt wat er fout liep op WK voor beloften

26/09
Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

Club Med voor de Belgische renners in Rwanda? Quinten Hermans zegt hoe het zit

26/09
Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

Wat als Evenepoel niet kan volgen bij Pogacar? Zo groot mag de kloof zijn volgens De Cauwer

26/09
OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

OFFICIEEL Hoofdsponsor trekt zich na 10 seizoenen terug en stopt na 2026 met sponsoring

26/09
UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

UCI schrapt nummer 84 bij junioren vrouwen als eerbetoon aan vorig jaar overleden renster

26/09
"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

"Met Evenepoel aan tafel zitten": Roglic zit met veel vragen bij Red Bull-BORA-hansgrohe

26/09
Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

Podium voor de wegrit op het WK? Eurosportcommentator deelt goud, zilver en brons uit

26/09
Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

Goed nieuws voor Van der Poel, Van Aert en Pidcock: UCI voert belangrijke wijziging door

26/09
Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

Edward Planckaert gaat vol voor de zege: "Ik probeer het op mijn manier"

26/09
Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

Bij gebrek aan kandidaten: licht op groen voor contractverlenging UCI-topman Lappartient

26/09
Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

Na vijf jaar: Xandro Meurisse spreekt klare taal over vertrek bij Alpecin-Deceuninck

26/09
Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen Naast de fiets

Straffe madam! Kankerdiagnose houdt 18-jarige renster Jilke Michielsen niet tegen

26/09
De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

De wereldtitel pakken is één ding, maar Tadej Pogacar zit met iets totaal anders in zijn hoofd

26/09
"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

"Van compensatie gesproken": José De Cauwer houdt zich niet in over wereldtitel van Boonen in 2005

26/09
Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

Yves Lampaert leidt de dans bij Soudal Quick-Step: "Meedoen in de finale"

26/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Demi Vollering Thomas Pidcock Jarno Widar Jose De Cauwer Laurens Ten Dam Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Xandro Meurisse Justine Ghekiere Anna van der Breggen Eli Iserbyt Stephane Heulot Thijs Zonneveld Primoz Roglic Yves Lampaert Tom Boonen Serge Pauwels Tiesj Benoot

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved