Na maanden blessureleed maakt hij debuut op WK: Uijtdebroeks verklapt wat zijn rol wordt voor Evenepoel

Dit jaar miste Cian Uijtdebroeks bijna vier maanden van het seizoen door een blessure. Sinds zijn comeback begin augustus doet hij het uitstekend en maakt hij nu zijn debuut op het WK.

Tussen midden maart en midden april en van midden april tot begin augustus was Cian Uijtdebroeks niet terug te vinden op een startlijst. Behalve drie Franse eendagskoersen in april reed hij meer dan vier maanden geen wedstrijden.

Sinds zijn comeback in de Clasica San Sebastian begin augustus, waar hij negende werd, gaat het een pak beter met Uijtdebroeks. Hij won de slotrit en het eindklassement, zijn eerste profzeges, in de Tour de l'Ain.

Ook in de Ronde van Tsjechië en de Ronde van Slovakije eindigde Uijtdebroeks in de top vijf. Het leverde hem een eerste selectie op voor het WK bij de profs, bij de junioren reed Uijtdebroeks enkel het WK in Leuven, waar hij 70ste werd.

Uijtdebroeks wil Evenepoel zo lang mogelijk steunen

Dat Uijtdebroeks nu in Rwanda bij is, had hij vier maanden geleden zeker niet gedacht. Zondag wordt zijn opdracht vooral om zo lang mogelijk bij Evenepoel te blijven. "Dat is zeker op Mount Kigali, de klim die mij op dit parcours het best ligt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Daar gaat de koers volgens mij uit elkaar spatten en dan wil ik er staan. Op een verstandige manier, zonder mij op te blazen." Voor Evenepoel zal het namelijk belangrijk zijn dat hij ook nog ploegmaats heeft na Mount Kigali, op 100 kilometer van de streep.