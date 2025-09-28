"Dan komt hij niet meer terug": Boonen vreest dat Pogacar nog één keer de Tour zal rijden

Aan het einde van de Tour had Tadej Pogacar het mentaal moeilijk. Tom Boonen begrijpt dat volledig en vreest zelfs dat we de Sloveen niet meer vaak in de Tour gaan zien.

Tadej Pogacar sleepte zich naar het einde van de Tour en was mentaal uitgeput. De Sloveen had al snel de Tour in een definitieve plooi gelegd en Jonas Vingegaard was niet in staat om hem echt in de problemen te brengen.

Pogacar verklaarde ook nog dat hij de jaren aftelt tot het einde van zijn carrière. Opvallend, want Pogacar werd op 21 september nog maar 27 jaar. Hij zou dus nog enkele jaren mooie jaren voor de boeg moeten hebben.



Pogacar uitgejouwd in de Tour

Tom Boonen is niet verrast door die uitspraken van Pogacar. "Ik heb het toevallig nog tegen iemand gezegd: nog één zo’n Tour met zo’n vijandig publiek en hij komt niet meer terug", zegt Boonen bij Het Nieuwsblad.

Door zijn dominantie in de Tour, Pogacar won de vier van de eerste dertien etappes, werd hij door het Franse publiek ook uitgejouwd. Volgens Boonen is het niet voor te stellen wat iemand als Pogacar dan meemaakt zo'n hele dag.

"Ik snap echt niet dat je Pogacar – of Mathieu van der Poel – zou kunnen haten. Twee superjoviale gasten die toch om het zacht uit te drukken met een fiets kunnen rijden", besluit Boonen nog.