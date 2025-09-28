Hoe voelt Evenepoel zich voor het WK? Pauwels is open en eerlijk

Remco Evenepoel is samen met Tadej Pogacar de topfavoriet voor het WK in Rwanda. Bondscoach Serge Pauwels zag een ontspannen Remco Evenepoel voor de start.

Met een gouden medaille op het WK tijdrijden is het wereldkampioenschap in Rwanda van Remco Evenepoel al voor een deel geslaagd. Maar Evenepoel wil natuurlijk ook scoren in de wegrit en zijn tweede wereldtitel pakken.

Voor Serge Pauwels is het zijn eerste grote opdracht als bondscoach, maar de twee medailles in de tijdrit hebben er toch al voor gezorgd dat de druk van de ketel is. Maar hoe voelt de kopman zich voor de start?



Hoe voelt Evenepoel zich voor WK in Rwanda?

"Remco was redelijk ontspannen aan het ontbijt. Zijn conditie is goed, dat is gebleken in de tijdrit. Maar er is natuurlijk ook zoiets als de vorm van de dag. Het staat of valt nog steeds met zijn benen", zegt hij bij VTM Nieuws.

"Rond Mount Kigali zullen we daar voor het eerst een beeld van krijgen, maar ook van daar is het nog ver tot de finish." Op die beklimming, die zo'n 15 minuten duurt, zal de koers bijna zeker ontploffen.

Voor Jan Bakelants is het zaak dat de Belgen op Mount Kigali zo veel mogelijk samenblijven, om daarna jacht te maken op Pogacar. Het is echter maar de vraag hoeveel Belgen die beklimming zullen overleven.