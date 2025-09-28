"Dat is de opdracht voor de Belgen": Bakelants verklapt zijn tactisch plan om Pogacar te kloppen

Na het WK tijdrijden lijkt Remco Evenepoel de grote favoriet te zijn voor de wegrit. Jan Bakelants ziet dat anders en heeft een duidelijke raad voor de Belgen.

Remco Evenepoel smeerde Tadej Pogacar maar liefst 2'37" aan op het WK tijdrijden en pakte met overmacht zijn derde wereldtitel op rij. Toch vindt Jan Bakelants nog altijd dat Tadej Pogacar favoriet is voor de wegrit.

"Het tactische plan voor de Belgen lijkt me zeer eenvoudig: niets doen. België moet het gewicht en het initiatief bij Tadej Pogacar leggen", stelt Bakelants duidelijk bij HLN. Al moeten ze wel oplettend zijn in het begin.



Hij vindt dat de Belgen zich niet moeten bezighouden met het controleren van de vroege vlucht. Al mogen ze ook niet toelaten dat er iemand van Slovenië of UAE meeschuift, want zij kunnen gevaarlijk worden.

Alles op alles na Mount Kigali

En dan zal de koers ontploffen op Mount Kigali, op 100 kilometer van de streep. Volgens Bakelants maakt het niet uit dat Pogacar daar alleen zou wegrijden en een minuut zou pakken. De Belgen moeten zo veel mogelijk samenblijven.

Om dan de achtervolging in te zetten. "Dat is de opdracht voor de Belgen: na Mount Kigali moeten ze vijftig kilometer keihard rijden achter Pogacar." Vorig jaar gebeurde die achtervolging niet, maar toch kraakte Pogacar bijna en ligt er een kans voor Evenepoel.