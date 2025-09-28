Tom Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step, maar stelt belangrijke voorwaarde

Door het vertrek van Remco Evenepoel slaat Soudal Quick-Step vanaf 2026 een andere weg in. De ploeg richt zich weer meer op de klassiekers en ook Tom Boonen ziet dat wel zitten.

Sinds het pensioen van Tom Boonen in 2017 en de komst van Remco Evenepoel in 2019 was Soudal Quick-Step steeds meer een ploeg geworden die zich focuste op de grote rondes dan op de klassiekers.

Nu Evenepoel na zeven jaar vertrekt naar Red Bull-BORA-hansgrohe, worden de klassiekers opnieuw belangrijker. Onder meer Stuyven en Van Baarle werden aangetrokken, in de volgwagen zal ex-renner Niki Terpstra plaatsnemen.

Boonen wil terugkeren naar Soudal Quick-Step

"Ik hoorde dat Niki alleen het voorjaar zou doen. Dat zou mij ook wel aanspreken. Ik had nul interesse om deel uit te maken van een rondeploeg met Remco", zegt Tom Boonen duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Volgens Boonen gaat het in grote rondes puur over vermogens bergop rijden en dat spreekt hem minder aan. Boonen is meer voor 'the art of racing' door met de derde, vierde of vijfde beste toch te winnen in het voorjaar.

Dat vindt hij mooi om naar te kijken. "Als Quick Step nu opnieuw dé voorjaarsploeg op poten wil zetten, interesseert me dat wel." Met Paul Magnier heeft The Wolfpack ook een toptalent in de rangen die de komende jaren kan doorgroeien naar de top.