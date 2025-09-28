Vanthourenhout en Bakelants stellen iets merkwaardig vast bij Pogacar na zijn tweede wereldtitel op rij

Tadej Pogacar is voor de tweede keer op rij wereldkampioen op de weg geworden. Van grote euforie was er van de Sloveen echter geen sprake.

Met een aanval op 105 kilometer van de streep legde Tadej Pogacar het WK al snel in een plooi. "Het parcours was hiervoor ontworpen", zei Pogacar over zijn aanval op Mount Kigali op meer dan 100 kilometer van de streep.

"Ik hoopte dat een klein groepje zou volgen. Ik kreeg Juan Ayuso en Isaac Del Toro mee en dat was de perfecte combinatie. Het leek een droom om zo ver mogelijk te geraken met z'n drieën, maar Juan kwam snel in de problemen op de kasseien en Isaac had maagproblemen."



"Ik moest met mezelf vechten tijdens die solo en ik ben blij dat ik het gehaald heb. De klimmetjes werden steeds lastiger. Ik heb zelf ook twijfels gehad, want in de afdalingen moest je nog bijtrappen. Mijn energieniveau zakte, maar ik moest blijven duwen en hopen op het beste."

Weinig euforie bij Pogacar na tweede wereldtitel op rij

"Dat is gelukt, laten we zeggen dat het een succesvolle week was." Van heel veel euforie leek er bij Pogacar geen sprake, dat stelden ook Jan Bakelants en Sven Vanthourenhout vast. "Het ligt in de lijn van wat we zagen in de Tour", stelt Vanthourenhout bij VRT1.

"De grote euforie zagen we niet, raakt hij misschien verzadigd", vroeg Vanthourenhout zich af. "Het gaat allemaal zo makkelijk en zo vlot. Het is ook de zoveelste overwinning in een rijtje, het is gewoon zijn contract vervullen wat hij doet", stelde Bakelants.