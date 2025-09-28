Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Foto: © photonews

Het WK van Ilan Van Wilder zat er snel op na een valpartij op 220 kilometer van de streep. Het verdict is zwaar, want zijn hele seizoen zit er meteen op.

Ilan Van Wilder moest een belangrijke rol spelen voor Remco Evenepoel op het WK in Rwanda. Met een derde plaats op het WK tijdrijden had Van Wilder ook bewezen dat hij een uitstekende vorm te pakken had. 

Maar al snel moesten de Belgen verder zonder Van Wilder op het WK, want hij kwam op 220 kilometer van de streep ten val. Van Wilder stapte nog opnieuw op de fiets en reed nog verder, maar dat was tegen beter weten in en hij gaf op.

Einde seizoen voor Van Wilder

Na zijn opgave trok Van Wilder naar de dienst radiologie, want hij kon zijn pols amper bewegen. Van Wilder trok ook naar het ziekenhuis en na enkele onderzoeken werd een polsbreuk vastgesteld, meldt HLN. 

Het seizoen van Van Wilder zit er zo ook op, hij moet dus ook passen voor het Europees kampioenschap van volgende week in Frankrijk. Remco Evenepoel wil daar voor het eerst de titel pakken. 

Bondscoach Serge Pauwels zal dus moeten sleutelen aan zijn selectie. Dat moest hij ook al doen op het WK nadat Tiesj Benoot forfait moest geven door covid. Hij zou normaal wel fit raken voor het EK

