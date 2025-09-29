Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

Van het wereldkampioenschap in Rwanda trekt Remco Evenepoel onmiddelijk naar het EK in Frankrijk. En daar mikt hij opnieuw op de dubbel.

Tussen de aankomst van Remco Evenepoel op de WK-wegrit in het Rwandese Kigali en de start van de EK-tijdrit in het Franse Loriol-sur-Drôme zal er zo'n 72 uur zitten. Veel tijd om te herstellen heeft hij dus niet.

Maandagavond vliegt Evenepoel vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, op zo'n 2,5u vliegen van Kigali, naar het Franse Marseille. Evenepoel doet dat op eigen kosten in business class.



Lees ook... Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

Dinsdagochtend komt Evenepoel aan in Marseille, van daaruit moet hij nog zo'n twee tot drie uur in de auto zitten. In de namiddag staat er dan een verkenning op het programma, woensdag rond 16u30 start hij aan zijn EK-tijdrit.

Kan Evenepoel EK tijdrijden winnen?

"We hebben dat niet zelf gekozen en we gaan er zo goed mogelijk mee om", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Sporza over het drukke schema van Evenepoel. En hij ziet Evenepoel woensdag ook de Europees kampioen worden.

"Het is zeker niet ondenkbaar dat hij woensdag de titel pakt ondanks de lange reis en de vermoeidheid." Al zal Evenepoel dan wel moeten afrekenen met Filippo Ganna en Joshua Tarling, zij lieten Rwanda allebei links liggen.