Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

Heel veel renners hadden in Rwanda last van hun maag en/of darmen. Niet Tadej Pogacar, hij had zijn voorbereidingen getroffen voor het wereldkampioenschap.

De hoogte, de hoge luchtvochtigheid, de warmte en het loodzware parcours zorgen ervoor dat het WK in Rwanda al bijzonder zwaar was. Voor veel renners kwamen daar nog eens problemen met de maag en/of darmen bij.

Tadej Pogacar had er geen last van en kon zo op volle kracht aan het WK beginnen. Dat was ook nodig, want de Sloveen trok al op 105 kilometer van de streep ten aanval en reed ook 66,6 kilometer solo.



Pogacar kon rekenen op chef van UAE

"We hadden een goede chef mee, van mijn ploeg UAE Emirates-XRG", citeerde In de Leiderstrui Pogacar op zijn persconferentie na zijn tweede opeenvolgende wereldtitel op de weg.

"Ik heb dus hetzelfde gegeten als normaal, ook al is dat menu als sporter vrij saai. Je moet toch doen wat je moet doen om jezelf op de best mogelijke manier voor te bereiden op een lange wedstrijd als deze, zeker?"

De renners van UAE konden dus rekenen op hun eigen chef, maar toch had ook Isaac Del Toro last van zijn maag. Ook de Belgische ploeg had een eigen chef meegenomen, maar Remco Evenepoel kreeg donderdag ook last van zijn darmen.