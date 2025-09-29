"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

Er werd zondag niet alleen gekoerst in Rwanda, maar ook op Europese bodem. Arnaud De Lie mocht vieren in Parijs-Chauny en pakte al zijn zesde zege sinds eind augustus.

Arnaud De Lie heeft duidelijk een topvorm te pakken, want hij boekte afgelopen zondag zijn zevende overwinning van het seizoen. Zes daarvan boekte hij in de afgelopen maand, waaronder zondag dus Parijs-Chauny.

Eerder won De Lie ook al de slotrit en het eindklassement in de Renewi Tour, daarna waren er nog zeges in de Bretagne Classic, de GP van Wallonië van vorige week woensdag en de Super 8 Classic van vorige week zaterdag.

"Vooraleer mensen gaan denken dat het vanzelfsprekend is: het loopt natuurlijk niet altijd zo. Tussen winnen en niet winnen is er een enorm verschil", zei De Lie achteraf. "Vaak is er druk voor niets, terwijl we met het team vooral een sterke prestatie willen neerzetten."

Programma Arnaud De Lie

"Deze keer was er opnieuw een kers op de taart in de vorm van een overwinning, dus ik wil nu echt van elk moment genieten." De honger van De Lie is ook nog niet gestild, hij wil nog winnen dit seizoen.

"Ik heb nog ongeveer negen koersdagen op mijn programma. De Münsterland Giro staat nog op mijn programma, net als Binche-Chimay-Binche en ook de Tour of Holland. Niet dat ik overal kan winnen, maar ik wil deel uitmaken van de sprints en hopen op goede benen zoals vandaag. De vorm is er nog steeds en ik wil er alles uithalen wat ik kan."