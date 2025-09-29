Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

Remco Evenepoel pakte ondanks twee fietswissels nog zilver op het WK in Rwanda. Maar voor Thijs Zonneveld blijft vooral het gedrag van Evenepoel hangen.

Wellicht had Remco Evenepoel ook zonder materiaalpech en twee fietswissels tevreden moeten zijn met zilver op het WK in Rwanda. Toch wordt vooral de tweede fietswissel van Evenepoel onthouden.

"Hij heeft veel strijd geleverd, maar vooral tegen zichzelf", zegt Thijs Zonneveld in zijn podcast In De Waaier. "Het viel tegen, maar ook weer mee op het eind. Die jongen is een wandelende soap. Je krijgt 'Goede tijden, slechte tijden' in één wedstrijd."



Lees ook... Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

"Alle emoties kwamen voorbij. Van tevoren wordt hij wereldkampioen, dan zet hij zijn hele ploeg op kop en vervolgens zakt hij op Mount Kigali in één kilometer vanuit het wiel van Pogacar naar plaats veertig..."

Schoof Evenepoel de schuld af?

Volgens Zonneveld was Evenepoel vooral boos dat hij Pogacar niet kon volgen op Mount Kigali. "Het was de enige inspanning die langer is dan een kwartier, op een echte klim wordt hij eraf gereden. Dat gaat hij kijken naar zijn materiaal en de schuld afschuiven."

"Elke keer als de druk hoog wordt, gebeurt dit soort dingen en gedraagt hij zich als een kleuter. Ik zou als ploeggenoot en mecanicien af en toe helemaal klaar zijn met hem. Hij heeft een probleem met tegenslag, maar kan er dan vervolgens ook weer overheen komen."

Want na zijn tweede fietswissel vond Evenepoel zichzelf weer terug. "In het laatste anderhalf uur was hij weer geweldig en is hij de enige die Pogacar enigszins in bedwang kan houden."