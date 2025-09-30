Eli Iserbyt werkt hard aan zijn comeback: "Of ik pijnvrij kan fietsen?"

Foto: © photonews

Eli Iserbyt zal de start van het veldritseizoen missen na operaties aan zijn liesslagader. Of hij opnieuw pijnvrij kan trainen, daar kan Iserbyt nog niet eenduidig op antwoorden.

In februari moest Eli Iserbyt een eerste keer onder mes omdat hij last had van verminderde bloeddoorstroming in de liesslagader. Die operatie was niet geslaagd en in mei moest Iserbyt nog twee operaties ondergaan. 

Ondertussen gaat het al een pak beter met Iserbyt. Hij heeft een trainingsstage van twee weken  in Spanje achter de rug en heeft vorige week ook voor het eerst een keer een crosstraining kunnen afwerken met zijn ploegmaats. 

Tot dusver heeft Iserbyt vooral duurtrainingen afgewerkt, de komende weken zal hij ook meer en meer intervaltrainingen doen. Dat is wat hem tot zijn comeback, hij mikt op midden november, te wachten staat.

Operaties hinderen Iserbyt nog 

Toch blijven de operaties nog impact hebben. "Of ik verder nog pijn heb? Da's een moeilijke vraag. Er is veel gesneden en ik heb veel littekens. De pijn die ik voel, hangt samen met die littekens", zegt Iserbyt bij Sporza. 

De moeilijkste plaats is momenteel zijn lies, want die plooit heel veel bij het fietsen. "Daar moet nog wat weefsel loskomen, maar als ik doorfiets, zijn er heel goede signalen", besluit Iserbyt nog. 

Eli Iserbyt

