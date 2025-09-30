Ex-renner is streng voor Remco Evenepoel: "Vond het geen gezicht"

Remco Evenepoel moest vrede nemen met zilver op het WK wielrennen. Johan Vansummeren stoorde zich ook aan het gedrag van Evenpoel bij zijn fietswissels.

Op Mount Kigali zou het WK wielrennen ontploffen, dat wist iedereen vooraf. De Belgen zaten goed vooraan, tot Remco Evenepoel in een put reed. Zijn zadel kantelde enkele centimeters, maar wisselen was op dat moment geen optie.

In de loodzware slotkilometer van Mount Kigali moest Evenepoel passen, naar eigen zeggen door krampen in zijn hamstrings. Een gevolg van de andere positie van zijn zadel. Johan Vansummeren ziet dat anders.



"Waarom blijft Remco in het zadel zitten? Wanneer je echt goed bent, kan je heus even rechtstaan op de trappers", zegt hij bij Het Belang van Limburg. Het afhaken van Evenepoel op Mount Kigali ligt volgens Vansummeren dus niet enkel aan het materiaal.

Vansummeren streng voor gedrag van Evenepoel

Na Mount Kigali begon ook de soap met de fietswissels. Vooral de tweede wissel, Evenepoel gaf al toe dat hij in de fout ging, deed bij velen de wenkbrauwen fronsen. Ook Johan Vansummeren stoorde zich aan het gedrag van Evenepoel.

"Afstappen en - letterlijk - in de rondte schoppen: wat was dat? Ik vond het geen gezicht. Toch niet voor iemand met zijn status." Vansummeren vindt ook dat verliezen van Pogacar geen oneer voor Evenepoel.