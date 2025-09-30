Ex-renner vergelijkt Remco Evenepoel wegens frustratie en gebaren met andere wereldvedette

We weten allemaal dat Remco Evenepoel zijn emoties wel eens toont via frustraties en allerlei gebaren. De ene heeft het daar al moeilijker mee dan de ander.

Het is in elk geval een gespreksonderwerp in de podcast Live Slow Ride Fast. Thomas Dekker geeft daarin zijn mening en ziet Remco Evenepoel snel boos worden. Anderzijds vindt de Nederlander dat het vaak ook uitdraait in het voordeel van Evenepoel. "Hij presteert ook juist door die boosheid en rancune', is het oordeel van de 41-jarige Dekker.

Op een gegeven moment wilde Evenepoel Healy en Skjelmose lossen, maar de Ier en de Deen klampten zich vast. "Hij had hen er op tempo moeten afrijden. maar Healy en Skjelmose waren ook gewoon heel goed. Zonder hen had Evenepoel in zijn eentje kunnen rijden en had hij zich nergens aan had kunnen ergeren. Dat is duidelijk wat hij wel doet."



Irritaties bij Evenepoel duidelijk te merken

Healy en Skjelmose bleven er dan wel aanhangen, maar knapten niet evenveel werk op als Evenepoel. In andere wedstrijden heeft Evenepoel ook al zijn onvrede laten merken als andere renners niet meewerken. "Elke keer als hij dan van kop komt, zie je dat hij geïrriteerd is." Dat kan Evenepoel toch nog altijd o zo moeilijk wegsteken.

Het moet ook niet onderschat worden welk belang deze WK-wegrit voor Evenepoel had, zeker met de Tour de France in het achterhoofd. "Dit was zijn grote doel en we weten allemaal hoe hij is. Net zoals we allemaal weten hoe iemand als Max Verstappen is", ,maakt Dekker de vergelijking met de viervoudig wereldkampioen Formule 1.

Evenepoel en Verstappen allebei winnaarstypes

Volgens Dekker hebben Evenepoel en Verstappen het met elkaar gemeen dat het absolute winnaarstypes zijn. "Verstappen reed vroeger ook als een dolle en doet dat nog steeds op de momenten dat het moet. De aard van het beestje ga je er niet uitkrijgen."