Geen fijne zaak voor Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel krijgt veel beter nieuws en steekt hem voorbij

De UCI heeft nieuws voor Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel. Voor die laatste is dat nieuws vanzelfsprekend veel beter dan voor die eerste.

Dat heeft allemaal met het WK wielrennen in Kigali te maken. De UCI heeft op zijn officiële website de nieuwe UCI-rangschikking gepubliceerd. Remco Evenepoel stijgt een positie, terwijl er net plaatsverlies is voor Mathieu van der Poel. Dat laatste komt absoluut niet als een verrassing: de kans was vooraf al groot dat het zover zou komen.

Dat komt uiteraard omdat Mathieu van der Poel niet mee gedaan heeft aan het WK in Rwanda, terwijl hij op het vorige WK nog een knappe derde plaats behaalde in de wegrit in Zürich. Nochtans was het parcours daar ook niet van de poes. Desondanks slaagde Van der Poel in Zwitserland erin om de spurt voor de bronzen medaille te winnen.



Evenepoel gaat een plek vooruit

Door een jaar later niet deel te nemen, zou hij sowieso geen goede zaak doen. Dat staat in schril contrast met de winst die Remco Evenepoel boekt in de nieuwe rangschikking. Ook dat is perfect logisch, na wat hij heeft laten zien op het WK. Zijn overwinning in de tijdrit en tweede plaats in de wegrit mist zijn effect niet. Evenepoel heeft nu 3858 punten.

Dat puntenaantal is voldoende om de zesde stek in te nemen op de nieuwe UCI-rangschikking en zo staat hij zowaar voor Van der Poel. De Nederlander is van de vierde naar de zevende plaats getuimeld. Van der Poel heeft nu 3843 punten. Er is dus een miniem verschil tussen de twee. Van Aert (11e), De Lie (12e) en Philipsen (14e) staan net buiten de top tien.

Top drie ongewijzigd met Pogacar aan kop

De top drie van de UCI-rangschikking is onveranderd gebleven. Leider Pogacar heeft inmiddels 11430 punten achter zijn naam staan. Op ruime afstand staan Vingegaard en Pedersen op respectievelijk de tweede en derde plaats.