Lampaert gaat verder dan Sven Vanthourenhout en Patrick Evenepoel: "Met Remco en Wout van Aert weet je dat"

Lampaert gaat verder dan Sven Vanthourenhout en Patrick Evenepoel: "Met Remco en Wout van Aert weet je dat"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De naast omgeving van Remco Evenepoel kent zijn beleving bij kampioenschappen en weet waarom hij in die wedstrijden zo goed is. Ploegmaat Yves Lampaert gaat nog het verst in zijn lofbetuiging voor Remco.

"Onbetwistbaar is Remco één van de beste kampioenschapsrenners ooit", komt Lampaert met een straffe uitspraak in Het Laatste Nieuws. Sven Vanthourenhout zal niet snel iemand de best ooit noemen en is dus toch wat voorzichtiger. "Je kan hem op dat vlak wel by far de strafste en meest fenomenale in het moderne wielrennen noemen."

Vader Patrick kan het allemaal van op de eerste rij mee beleven en weet wat zijn zoon zo motiveert. "Gehooord wat hij zei in het flashinterview meteen na zijn derde wereldtitel tijdrijden in Kigali? "Volgend jaar ga ik voor een vierde op rij, want dat deed nog niemand me voor." Hij is daar dus nu al mee bezig. Aan zulke zaken denkt hij, ze 'triggeren' hem." 

Lees ook... Moet het EK wielrennen na het WK nu een revanche worden? Dit zijn de woorden van Remco Evenepoel

Evenepoel kickt op truien en titels

Bovendien is er niets dat Remco Evenepoel zo graag in zijn kast haalt als een speciale trui van een kampioenschap. "Wat voor Pogacar opgaat in ronden, geldt voor Remco in kampioenschappen en bij uitbreiding ook in alle klassieke eendagskoersen en Monumenten", aldus Lampaert. "Iedereen verovert graag titels en truien, maar hij kickt er echt op." 

Het is ook een heel belangrijk gegeven voor de andere renners in de selectie dat ze werken voor een kopman die het kan afmaken. "Met Remco maar ook met Wout weet je, als je naar een kampioenschap trekt: "we maken altijd kans". Niet alleen wij, zijn ploegmaats. Maar ook de wielerbond." Over de streep van Belgian Cycling valt niet te klagen, onderstreept Lampaert.

Lampaert rakelt WK van 2022 op

De West-Vlaming is wel heel lovend over Evenepoel, maar zit wel één adder onder het gras. Er kan al eens overenthousiasme opduiken. Zo herinnert Lampaert zich het WK van 2022 en de zorgen die Evenepoel zich maakte toen een groep met Van Aert en Serry wegreed. Lampaert kon Evenepoel sussen en die laatste pakte later de wereldtitel. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Yves Lampaert
Sven Vanthourenhout
Patrick Evenepoel

Meer nieuws

Moet het EK wielrennen na het WK nu een revanche worden? Dit zijn de woorden van Remco Evenepoel

Moet het EK wielrennen na het WK nu een revanche worden? Dit zijn de woorden van Remco Evenepoel

13:00
Nog een nieuwkomer bij Van Aert en co: ervaren rot krijgt specifieke rol

Nog een nieuwkomer bij Van Aert en co: ervaren rot krijgt specifieke rol

14:00
Geen fijne zaak voor Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel krijgt veel beter nieuws en steekt hem voorbij

Geen fijne zaak voor Mathieu van der Poel, maar Remco Evenepoel krijgt veel beter nieuws en steekt hem voorbij

12:00
Hevig supporter van Wout van Aert scheert nu zelf hoge toppen in de topsport

Hevig supporter van Wout van Aert scheert nu zelf hoge toppen in de topsport

13:30
Eén man blij met fietswissel: prestatie van Evenepoel heeft ancien uit het wielerpeloton totaal verbaasd

Eén man blij met fietswissel: prestatie van Evenepoel heeft ancien uit het wielerpeloton totaal verbaasd

09:00
Ex-renner vergelijkt Remco Evenepoel wegens frustratie en gebaren met andere wereldvedette

Ex-renner vergelijkt Remco Evenepoel wegens frustratie en gebaren met andere wereldvedette

10:00
Ingevallen knecht van Remco Evenepoel laat van zich horen na het WK wielrennen: "Al zijn pech"

Ingevallen knecht van Remco Evenepoel laat van zich horen na het WK wielrennen: "Al zijn pech"

08:30
Straf! Reeks van de drie giganten is verlengd en stilaan verdelen vooral Pogacar en Van der Poel de buit

Straf! Reeks van de drie giganten is verlengd en stilaan verdelen vooral Pogacar en Van der Poel de buit

12:30
Wat als ... Evenepoel eerst zilver had behaald? Alternatief WK-scenario spookt door hoofd van bondscoach

Wat als ... Evenepoel eerst zilver had behaald? Alternatief WK-scenario spookt door hoofd van bondscoach

08:00
De knop héél snel omgedraaid: Evenepoel dacht bij avondmaal al aan EK-tijdrit

De knop héél snel omgedraaid: Evenepoel dacht bij avondmaal al aan EK-tijdrit

20:00
Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

Geen maagklachten bij Pogacar: Sloveen verklapt hoe hij dat kon vermijden

17:00
Van Aert is er niet bij: "Slechts drie renners kunnen Pogacar pijn doen"

Van Aert is er niet bij: "Slechts drie renners kunnen Pogacar pijn doen"

07:00
Eli Iserbyt moet zijn comeback uitstellen: "Dat is nu het doel"

Eli Iserbyt moet zijn comeback uitstellen: "Dat is nu het doel"

21:30
Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

Amper 72 uur tussen WK-wegrit en EK-tijdrit: Pauwels schat winstkansen van Evenepoel in

16:30
Van der Poel geklopt in de sprint: bondscoach zet critici van Vingegaard op hun plaats

Van der Poel geklopt in de sprint: bondscoach zet critici van Vingegaard op hun plaats

20:30
"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

29/09
Xandro Meurisse mocht het WK niet uitrijden: "We kregen de kans niet"

Xandro Meurisse mocht het WK niet uitrijden: "We kregen de kans niet"

18:30
📷 Van der Poel, Van Aert of toch weer Pogacar? WK van 2026 in Montréal voorgesteld

📷 Van der Poel, Van Aert of toch weer Pogacar? WK van 2026 in Montréal voorgesteld

19:00
Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

Beseft Evenepoel dat hij in de fout ging? "Dat zei hij aan het ontbijt"

29/09
Vansummeren zag Pauwels tactisch blunderen op WK: "Geen begrip voor"

Vansummeren zag Pauwels tactisch blunderen op WK: "Geen begrip voor"

18:00
Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

Zonneveld spaart "kleuter" Evenepoel niet na soap op het WK in Rwanda

29/09
Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

Remco Evenepoel hield probleem verborgen voor WK: "Sinds donderdag"

29/09
"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen

"Totale onzin": Jan Bakelants kan het niet serieus nemen

16:00
Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

29/09
🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

🎥 Geen WK in Rwanda, maar Mathieu van der Poel amuseert zich wel op de golfbaan

15:00
"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

"Zal tegenkanting krijgen uit kamp-Evenepoel, maar...": De Cauwer houdt zich niet in

29/09
Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

Pogacar kan unieke Merckx evenaren, of is hij al de grootste renner ooit? "Debat is beslecht"

29/09
Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

Ging Evenepoel in de fout met tweede fietswissel? Pauwels velt zijn oordeel

29/09
"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

29/09
EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

EK komt er heel snel aan: Evenepoel doet zijn plannen uit de doeken

28/09
Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

29/09
Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

Ontgoochelde Remco Evenepoel verklaart waarom hij twee keer van fiets wisselde op het WK

28/09
"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

"Vooraleer mensen dat gaan denken...": Arnaud De Lie knalt naar nieuwe zege

29/09
Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"

Michael Boogerd geeft Nederlandse selectie veeg uit de pan: "Belachelijk"

29/09
Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

Wat was er precies aan de hand? Mecanicien deelt details over fietswissels van Evenepoel

28/09
Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

28/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Jan Bakelants Ilan Van Wilder Cian Uijtdebroeks Tom Boonen Tiesj Benoot Sven Vanthourenhout Xandro Meurisse Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Johan Vansummeren Eli Iserbyt Gerben Kuypers Louis Vervaeke Demi Vollering Bauke Mollema

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved