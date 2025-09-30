Lampaert gaat verder dan Sven Vanthourenhout en Patrick Evenepoel: "Met Remco en Wout van Aert weet je dat"

De naast omgeving van Remco Evenepoel kent zijn beleving bij kampioenschappen en weet waarom hij in die wedstrijden zo goed is. Ploegmaat Yves Lampaert gaat nog het verst in zijn lofbetuiging voor Remco.

"Onbetwistbaar is Remco één van de beste kampioenschapsrenners ooit", komt Lampaert met een straffe uitspraak in Het Laatste Nieuws. Sven Vanthourenhout zal niet snel iemand de best ooit noemen en is dus toch wat voorzichtiger. "Je kan hem op dat vlak wel by far de strafste en meest fenomenale in het moderne wielrennen noemen."

Vader Patrick kan het allemaal van op de eerste rij mee beleven en weet wat zijn zoon zo motiveert. "Gehooord wat hij zei in het flashinterview meteen na zijn derde wereldtitel tijdrijden in Kigali? "Volgend jaar ga ik voor een vierde op rij, want dat deed nog niemand me voor." Hij is daar dus nu al mee bezig. Aan zulke zaken denkt hij, ze 'triggeren' hem."



Evenepoel kickt op truien en titels

Bovendien is er niets dat Remco Evenepoel zo graag in zijn kast haalt als een speciale trui van een kampioenschap. "Wat voor Pogacar opgaat in ronden, geldt voor Remco in kampioenschappen en bij uitbreiding ook in alle klassieke eendagskoersen en Monumenten", aldus Lampaert. "Iedereen verovert graag titels en truien, maar hij kickt er echt op."

Het is ook een heel belangrijk gegeven voor de andere renners in de selectie dat ze werken voor een kopman die het kan afmaken. "Met Remco maar ook met Wout weet je, als je naar een kampioenschap trekt: "we maken altijd kans". Niet alleen wij, zijn ploegmaats. Maar ook de wielerbond." Over de streep van Belgian Cycling valt niet te klagen, onderstreept Lampaert.

Lampaert rakelt WK van 2022 op

De West-Vlaming is wel heel lovend over Evenepoel, maar zit wel één adder onder het gras. Er kan al eens overenthousiasme opduiken. Zo herinnert Lampaert zich het WK van 2022 en de zorgen die Evenepoel zich maakte toen een groep met Van Aert en Serry wegreed. Lampaert kon Evenepoel sussen en die laatste pakte later de wereldtitel.