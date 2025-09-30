Straf! Reeks van de drie giganten is verlengd en stilaan verdelen vooral Pogacar en Van der Poel de buit

De reeks van de drie giganten in de eendagskoersen is nog langer geworden. Pogacar en Van der Poel zijn toch vooral de mannen die op dit vlak de buit verdeeld hebben de afgelopen twaalf maanden.

In de aanloop naar het WK in Rwanda had het nodige opzoekingswerk van TNT al één en ander duidelijk gemaakt. Sinds de Ronde van Vlaanderen van 2023 waren de grote eendagskoersen bijna altijd gewonnen door Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel of Remco Evenepoel. Met slechts één uitzondering: Milaan-Sanremo van 2024.

Jasper Philipsen zorgde die dag voor een uitzondering op de regel. Met de afwezigheid van Van der Poel op het WK was de kans wel enorm groot dat Pogacar of Evenepoel wereldkampioen ging worden. En inderdaad: het is Pogacar geworden. Hij en Evenepoel namen zelfs de eerste twee plaatsen in de uitslag in, volledig volgens verwachting.



Wie doorbreekt hegemonie van 'Grote Drie'?

Door de overwinning van Pogacar is de reeks van de 'Grote Drie' in het eendagswerk gewoon verlengd. Nu zijn 20 van de laatste 21 grote eendagskoersen gewonnen door Pogacar, Van der Poel of Evenepoel. Het is zeer de vraag wanneer er nog eens een renner opstaat die de hegemonie van deze drie eindelijk nog een keer weet te doorbreken.

We kunnen ons ook afvragen of er sprake is van een 'Grote Drie' of van een 'Grote Twee'. De laatste grote triomf van Evenepoel in een wegwedstrijd dateert immers van de olympische wegrit in 2024. In de volgende zeven afspraken hebben Pogacar en Van der Poel de buit verdeeld: vijf keer won Pogacar, twee keer won Van der Poel.

Uitkijken naar Ronde van Lombardije

Het zou dus al fijn zijn als eens een andere renner als Pogacar of Van der Poel een grootse overwinning boekt, zelfs als dat Evenepoel is en niet iemand van buiten de 'Grote Drie'. Het is daarom nu al uitkijken naar de Ronde van Lombardije.