Wat als ... Evenepoel eerst zilver had behaald? Alternatief WK-scenario spookt door hoofd van bondscoach

Nu het WK achter de rug is, kan de balans worden opgemaakt. In het hoofd van de bondscoach dook toch wel één opvallend scenario op dat voor een beter gevoel had kunnen zorgen.

Er is al heel veel gezegd en geschreven geweest over de omstandigheden van de WK-wegrit, met Evenepoel die pech had en misschien een fietswissel deed op een verkeerde plek. Daarna was het zwoegen om weer vooraan te geraken en behaalde hij nog een mooie tweede plaats. Uiteindelijk is het resultaat wat het is en moeten we het hiermee doen.

"We zijn eigenlijk wel tevreden, hè", benadrukt Serge Pauwels in een gesprek met VTM NIEUWS. "Als je de volledige balans opmaakt: we halen drie medailles bij de mannen elite, een categorie waar er zes te verdienen waren." Dat is inderdaad een indrukwekkend bilan. Bovendien kan België ook met alle kleuren naar huis: goud, zilver en brons.



Pauwels maakt bepaalde bedenking

Er zit wel een bepaalde kronkel in het hoofd van Pauwels. "Ik heb ook de bedenking gemaakt: stel dat de wegrit eerst was gekomen en je daar zilver haalt. Mocht daarna de tijdrit zijn gekomen en we dan goud en brons haalden, dan hadden we onszelf in plaats van een 9 op 10 een 9,5 op 10 gegeven." Sowieso is het een rapport met goede punten.

Pauwels bedoelt natuurlijk dat het altijd wat blijft hangen als er teleurstelling is na de laatste wedstrijd. "Het is altijd een beetje die afsluiter die het meest bepalend is. Er was een stuk ontgoocheling na de wegrit, maar uiteindelijk mogen we wel blij zijn met zilver." Dat mogen we zeker zijn, aangezien aan Pogacar wellicht weinig te doen was.

Evenepoel rijdt op EK wedstrijd meer dan Pogacar

Inmiddels is het voor zowel Evenepoel als Pogacar de knop omdraaien richting het WK. Pogacar zal in Frankrijk wel enkel de wegrit rijden, terwijl Evenepoel zich opnieuw opmaakt voor deelname aan de tijdrit en de wegrit.