📷 Wat een beest! Met deze fiets zal Mads Pedersen het EK tijdrijden afwerken

Mads Pedersen verschijnt vandaag aan de start van het Europees kampioenschap tijdrijden met een opvallende fiets. De renner van Lidl-Trek rijdt de 24 kilometer lange tijdrit op een fiets met dubbele schijfwielen, een configuratie die volgens hem uitzonderlijk is binnen het reglement van de UCI.

Pedersen gaf een korte toelichting op het parcours en zijn verwachtingen. “Het is 24 kilometer. En het is bijna vlak gedurende 22 daarvan”, stelde hij. De slotfase bevat een klim van zes à zeven procent richting de aankomst.

Hij beschouwt het EK als een unieke kans. “Het zou wel eens de enige kans kunnen zijn die ik ooit krijg”, verklaarde hij. Pedersen gaf aan dat hij benieuwd is naar het resultaat. “Nu moeten we zien of het werkt.”

De renner toonde zich gemotiveerd om het experiment aan te gaan: “Het zal leuk zijn om te proberen, en met deze fiets.” Hieronder kan je een foto van het beest waarmee hij de tijdrit zal afwerken zien.

Reactie op UCI-reglementering

Pedersen uitte ook zijn verbazing over de toelating van zijn fietsconfiguratie binnen de UCI-regels. “Het is gek dat deze fiets is toegestaan door de UCI, niet?”, stelde hij. Hij verwees naar de strikte reglementering rond kledingaccessoires. “Dat we praten over hoe hoog je sokken mogen zijn, en dan is het geen probleem om met dubbele schijfwielen te rijden.”

De renner benadrukte dat zijn materiaalkeuze volledig conform de reglementen is, maar dat de interpretatie ervan ruimte laat voor opvallende keuzes. De fiets waarmee Pedersen het EK afwerkt is uitgerust met schijfwielen voor én achter, een configuratie die doorgaans enkel bij specifieke omstandigheden wordt gebruikt.