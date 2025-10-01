Brons! Belgische belofte pakt derde plaats op het EK tijdrijden

Luca Vierstraete heeft België een eerste medaille bezorgd op het EK wielrennen in Frankrijk. In de tijdrit voor vrouwen beloften reed ze naar een derde plaats, goed voor brons. De wedstrijd vond plaats tussen Loriol en Etoile-sur-Rhône over een vlak parcours van 24 kilometer.

Vierstraete vertrok om 12.34 uur en zette aan het eerste tussenpunt een tijd neer van 8’56”, drie seconden sneller dan Vinke en vier sneller dan Venturelli. Daarmee nam ze virtueel de leiding. Ook bij het tweede tussenpunt bleef ze in medaillekoers: met 16’25” was ze slechts drie seconden trager dan de Italiaanse Federica Venturelli.

In de slotfase van de tijdrit bleef Vierstraete standhouden. Ze had op dat moment acht seconden voorsprong op Kagevi en zes op Vinke. De Italiaanse kampioene Venturelli reed echter een dominante slotfase en nam met 50 seconden voorsprong afstand van de rest. Vierstraete moest uiteindelijk ook Ahtosalo laten voorgaan, die drie seconden sneller was.

Historisch resultaat voor België

Met haar derde plaats bezorgde Vierstraete België een primeur. Nog nooit eerder behaalde een Belgische renster een medaille in de tijdrit bij de vrouwen beloften. De prestatie kwam onverwacht, gezien de sterke concurrentie van onder meer Venturelli, Ahtosalo, Vinke en Kagevi.

Emma Siegers, de andere Belgische deelneemster, eindigde op de negende plaats met een achterstand van 1 minuut en 4 seconden op Vinke. Daarmee verzekerde ze zich van een plaats in de top twintig. Siegers was halfweg al 40 seconden trager dan de voorlopige leidster.

Vierstraete, nationaal kampioene en eerder al succesvol in de Ronde van de Toekomst, vond in dit vlakke parcours een terrein dat haar lag. Met deze bronzen medaille opent België het EK met een podiumplaats in de beloftenreeks.

Goud en zilver bij de jongens

Na het brons van Vierstraete werd het nog een potje straffer bij de jongens. Jonathan Vervenne pakte goud, met twee seconden voorsprong op een andere Belg, Matisse Van Kerckhove, die zilver haalde.