Wat een krachttoer op EK tijdrijden: Goud en zilver voor Belgische beloften

Op het EK tijdrijden voor beloften in Frankrijk hebben Matisse Van Kerckhove en Jonathan Vervenne België een historische dubbelslag bezorgd. De jonge renners veroverden respectievelijk zilver en goud in de individuele tijdrit over 24 kilometer.

De tijdrit vond plaats tussen Loriol en Etoile-sur-Rhône. Matisse Van Kerckhove vertrok om 13.04 uur en zette al vroeg een scherpe tussentijd neer. Na zeven kilometer was hij de snelste van het deelnemersveld.

Van Kerckhove hield zijn tempo vast en finishte uiteindelijk met de beste tijd van de dag, maar dan moest er nog een Belg binnenkomen van zijn tijdrit af te werken.

Twee seconden

Jonathan Vervenne, die om 13.18 uur van start ging, reed een regelmatige wedstrijd en wist zich in het tweede deel nog te verbeteren. Zijn inspanning leverde hem uiteindelijk de winst op, twee seconden beter dan Van Kerckhove.

De Belgische renners waren vooraf al getipt als kanshebbers. Die verwachting werden dan ook volledig ingelost met een eerste en tweede plaats. Vorig jaar was Alec Segaert de Europese kampioen.

Goud, zilver en eerder ook brons

Jonathan Vervenne eindigde eerder dit jaar als achtste op het WK tijdrijden voor beloften. Die ervaring droeg bij aan zijn prestatie op het EK. Van Kerckhove, actief bij het opleidingsteam van Visma-Lease a Bike, bevestigde zijn status als rijzende ster binnen het Belgische wielrennen.

Eerder op de dag pakte Luca Vierstraete bij de beloften voor vrouwen ook al een bronzen medaille in het tijdrijden.