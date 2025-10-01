EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

Na het WK start vandaag al het EK. In een interview met Het Laatste Nieuws lichtte Remco Evenepoel zijn ambities toe, met nadruk op zowel de tijdrit als de wegrit op het Europees kampioenschap.

Evenepoel bevestigde dat zijn focus in eerste instantie ligt op het behalen van drie tijdrittitels binnen één kalenderjaar. “Mijn eerste objectief was en is nog steeds om in één hetzelfde jaar drie tijdrittitels te behalen: de Belgische, de wereld- en de Europese”, klinkt het.

Cirkel

De Belgische en wereldtitel zijn reeds binnen, waardoor enkel het EK nog rest. Hij voegde eraan toe dat hij momenteel ook de regerende olympisch kampioen is in deze discipline. De renner benadrukte dat hij pas na het EK tijdrijden zal overschakelen naar een ander doel.



“Daarna zal ik me effectief richten op die ene missing link in de kampioenschapscirkel”, aldus Evenepoel. Hiermee verwijst hij naar de Europese titel op de weg, die nog ontbreekt in zijn palmares.

Wegrit als ultieme najaarsdoel

Hoewel de tijdrit vandaag nog op de agenda staat, liet Evenepoel doorschemeren dat de wegrit op het EK een bijzonder hoge plaats inneemt in zijn najaarsplanning. “Toegegeven: die EK-wegrit is echt wel hét grootste doel van mijn najaar, groter zelfs dan de twee WK's”, verklaarde hij. Hij motiveerde dit door te verwijzen naar het parcours, dat hem goed zou moeten liggen.

“Dus zou het leuker zijn mocht ik het nu al voor mekaar krijgen dan dat ik er volgend jaar nóg eens moet voor gaan,” zei hij. Tegelijkertijd temperde hij de verwachtingen door te wijzen op de sterkte van het deelnemersveld. “Maar de tegenstand is bijzonder sterk.”