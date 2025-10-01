Evenepoel legt uit of het een groot voordeel is dat Ganna en Tarling niet naar het WK in Rwanda trokken

Zondag ging hij nog diep in de wegrit op het WK in Rwanda, vandaag moet Remco Evenepoel al weer vol aan de bak op het EK tijdrijden. Hebben mannen als Filippo Ganna en Joshua Tarling een groot voordeel door niet naar het WK te trekken?

Slechts twee dagen na de wegrit in Kigali bevond Evenepoel zich al in Frankrijk. Over zijn fysieke toestand is hij duidelijk. “Alles okay! Ik heb vanmiddag nog wat kunnen bijslapen. In mijn hoofd was ik hier op ingesteld, dat maakt het ook makkelijker”, reageerde hij op de persconferentie dinsdag.

Goede reis

De reis verliep volgens hem zonder noemenswaardige problemen. “We hebben nauwelijks vertraging gehad en ik heb in het vliegtuig toch een zestal uur kunnen slapen.” Hoewel hij erkent dat een vliegtuigzetel niet hetzelfde is als een bed, nuanceert hij de impact. “Ik heb mij kunnen neerleggen. Op zich was het dus ça va, temeer daar het een nachtvlucht was.”



Op de vraag of hij, gezien zijn voorbereiding, als favoriet mag worden beschouwd voor het EK, antwoordt Evenepoel terughoudend. “Dat zullen we wel zien. Vandaag voelde ik mij fris, maar misschien krijg ik nog de weerslag van de reis.”

Toch klinkt er vertrouwen door in zijn evaluatie. “Op de fiets draaide alles behoorlijk goed, het zal dus wel meevallen. Ik ben speciaal voor dit EK zondagavond vroeg gaan slapen. Maandag reed ik nog wat op de rollen, ik heb alles gedaan wat een prof hoort te doen.”

Afwezigheid van Ganna en Tarling in Kigali

Evenepoel erkent dat de afwezigheid van Ganna en Tarling op het WK mogelijk in hun voordeel speelt. “Ik veronderstel dat zij frisser zijn, dat is in hun voordeel. Ik start als laatste en weet dus perfect welke tijden ik moet rijden. Dat is dan weer in mijn voordeel.”

Over de sterkte van de concurrentie is hij duidelijk. “De tegenstand is alleszins anders dan in Kigali. Dit zijn de echte krachtpatsers. Ik heb hen al geklopt, op elk type parcours. Ik denk niet dat ik schrik moet hebben van hen en ik ben ervan overtuigd dat ik hen kan kloppen, als ik de benen heb.”