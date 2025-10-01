Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

Foto: © photonews

Tom Dumoulin heeft gereageerd op de kritiek die hij ontving na zijn bezoek aan Rwanda voorafgaand aan het WK wielrennen. De voormalig renner was daar op uitnodiging van Visit Rwanda en gaf bij NOS Studio Sport tekst en uitleg over zijn aanwezigheid.

Dumoulin verbleef vier dagen in Rwanda, waar hij onder meer hoofdstad Kigali en enkele toeristische trekpleisters bezocht. “Ik heb in vier dagen tijd hoofdstad Kigali en enkele toeristische attracties in het land gezien op uitnodiging van Visit Rwanda”, verklaarde hij.

Superinteressant

De reden voor zijn reis was volgens hem de unieke locatie van het WK. “Ik ben daar op ingegaan omdat het superinteressant is dat het WK voor het eerst in Afrika wordt gehouden.”

Zijn nieuwsgierigheid speelde een centrale rol in de beslissing om af te reizen. “Hoe kan het nou dat ik een land als Rwanda eigenlijk helemaal niet ken? Het enige wat ik ervan wist, is de vreselijke genocide en dat er een autoritair regime aan de macht is”, aldus Dumoulin. Hij gaf aan dat hij het land met eigen ogen wilde zien.

Kritiek en reflectie

Na terugkeer in Nederland kreeg Dumoulin kritiek van verschillende kanten. “Ik kwam best wel onder vuur te liggen van sommige journalisten en mensen thuis in mijn omgeving”, stelde hij. De verwijten betroffen onder meer het verwijt dat hij zich had laten gebruiken voor propaganda. “Ze zeiden dat ik me had laten misbruiken voor sportswashing.”

Dumoulin toonde zich achteraf kritisch op zijn eigen inschatting. “Ben ik naïef geweest? Ja, wellicht”, gaf hij toe. Hij erkende dat hij zich mogelijk onvoldoende had verdiept in de politieke situatie van het land. “Ik ben afgegaan op mijn nieuwsgierigheid en heb me wellicht te weinig verdiept in de problematiek van het land.”

Tijdens de uitzending van NOS Studio Sport gaf Dumoulin aan dat hij zijn deelname aan het bezoek niet als vanzelfsprekend beschouwt. “Soms maak je een inschattingsfout”, concludeerde hij. Daarmee erkende hij dat zijn keuze om op de uitnodiging in te gaan niet zonder gevolgen was.

