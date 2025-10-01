Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

Alexander Kristoff heeft bevestigd dat hij zijn carrière als beroepsrenner beëindigt. De Noor, actief sinds 2010, gaf bij WielerFlits aan dat zijn motivatie om door te gaan op is.

Kristoff maakte duidelijk dat hij niet meer voor de prijzen kan strijden. “Ik doe niet meer mee”, verklaarde hij. De renner gaf aan dat het plezier in de sport is afgenomen. “Dan is koersen minder leuk.”

Hij benadrukte dat hij zijn beslissing niet lichtzinnig nam, maar dat het moment gekomen is om afscheid te nemen van het professionele wielrennen. De Noor, die uitkomt voor Uno-X Mobility, gaf aan dat hij zich niet meer volledig kan opladen voor de competitie.

Nieuwe fase in het leven

“Ik voel dat ik niet meer de kracht heb van weleer”, stelde hij. Ondanks enkele recente resultaten, waaronder een vierde plaats in Gent-Wevelgem, merkte hij dat het niveau niet meer volstaat om met volle overtuiging verder te gaan.

Kristoff verwees ook naar zijn persoonlijke situatie. “Ik ben bijna 38 jaar oud, ik heb vier kinderen”, lichtte hij toe. Hij gaf aan dat er meer is in het leven dan enkel de fiets. De risico’s van het wielrennen en de stress bij uitblijvende overwinningen wegen volgens hem zwaarder door dan vroeger.

Successen

Kristoff begon zijn loopbaan bij BMC Racing Team en kende zijn grootste successen bij Team Katusha. Hij won onder meer Milaan-San Remo (2014), de Ronde van Vlaanderen (2015) en meerdere Tour-etappes. Nadien reed hij voor UAE Emirates, Intermarché-Wanty en Uno-X Mobility.

Met zijn beslissing sluit Kristoff een lange en succesvolle carrière af. Zijn motivatie, fysieke toestand en familiale context lagen aan de basis van zijn keuze. De komende maanden staan nog in het teken van het bereiken van een symbolische mijlpaal, alvorens definitief afscheid te nemen van het profpeloton.