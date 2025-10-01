Grote naam uit het peloton moet na 8 jaar opstappen bij zijn ploeg: vervanger al voorgesteld

Cofidis heeft bevestigd dat Raphaël Jeune de nieuwe algemeen manager wordt van het WorldTour-team. De beslissing volgt op het vertrek van Cédric Vasseur, die sinds 2017 de leiding had over de Franse wielerformatie.

Volgens het officiële bericht van Cofidis aan onze redactie zal Raphaël Jeune voortaan instaan voor de sportieve en operationele leiding van het team. “Raphaël Jeune wordt aangesteld als hoofd van het wielerteam Cofidis,” luidt het in de mededeling. De aanstelling is onmiddellijk van kracht en kadert in een bredere strategische herstructurering.

Jeune, voormalig profrenner en al langer actief binnen de ploegstructuur, krijgt de opdracht om het team opnieuw competitief te maken in het WorldTour-circuit. Cofidis benadrukt dat zijn ervaring en internationale koersinzicht een belangrijke troef vormen in de huidige context.

Vasseur neemt afscheid

Met het vertrek van Cédric Vasseur komt een einde aan een periode van acht jaar aan het roer van Cofidis. “Ik verlaat Cofidis met veel emotie en trots na intense jaren. Ik wil Cofidis Group, de renners en het volledige personeel bedanken voor hun vertrouwen en inzet gedurende al die jaren. Ik wens Team Cofidis veel mooie en grote overwinningen toe.”

Vasseur was sinds oktober 2017 verantwoordelijk voor de sportieve koers en interne organisatie van het team. Onder zijn leiding keerde Cofidis terug naar de WorldTour, maar recente resultaten en de dreiging van degradatie hebben geleid tot een herziening van het management.

Focus op stabiliteit en sportieve versterking

De ploeg stelt dat de aanstelling van Jeune kadert in een streven naar stabiliteit en sportieve heropbouw. “Deze benoeming weerspiegelt de ambitie van Cofidis om zijn positie in het professionele peloton te versterken,” aldus de officiële communicatie.

Cofidis benadrukt dat de nieuwe ploegleider zal samenwerken met de bestaande sportieve staf. De nadruk ligt op continuïteit en prestatieverbetering. In het bericht wordt niet ingegaan op de precieze aanleiding van het vertrek van Vasseur.

