Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

Het wegseizoen zit er bijna op. Hoog tijd om dus weer te kijken naar het veld. Daarin heeft Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw zijn ploegvoorstelling gehouden.

De terugkeer van kopman Eli Iserbyt laat nog even op zich wachten, zo gaf de grote man van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw mee. “Alles tot aan het EK op 9 november komt te vroeg”, verklaarde Jurgen Mettepenningen in Het Belang van Limburg.

BK in Beringen als hoofddoel

De ambities binnen de ploeg zijn echter zeer uitgesproken. Mettepenningen gaf aan dat het Belgisch kampioenschap bovenaan de prioriteitenlijst staat. “Vorig seizoen hebben we met de wereldbeker en de X20 Trofee twee klassementen gewonnen, maar pakten we geen trui”, stelde hij. Om die reden krijgt het BK in Beringen een prominente plaats in de planning. “Daarom staat het BK in Beringen nu met stip in de agenda. Dat is het grote doel.”

Naast het nationale kampioenschap mikt de ploeg op zichtbaarheid en resultaten in andere wedstrijden. “Daarnaast hoop ik tien tv-crossen en één klassement te winnen”, aldus Mettepenningen. “Dan pas zullen we van een geslaagd seizoen kunnen spreken.”

Voorbereiding en timing

De timing van Iserbyts terugkeer is volgens Mettepenningen afgestemd op het Europees kampioenschap. De wedstrijden die voorafgaan aan het EK worden niet als geschikt beschouwd voor een heroptreden. “Alles tot aan het EK op 9 november komt te vroeg”, herhaalde hij.

De keuze om het BK als speerpunt te nemen, komt voort uit het ontbreken van truien in het vorige seizoen. Ondanks het behalen van twee eindklassementen, bleef een nationale titel uit. De lat ligt hoog, zoveel is duidelijk.