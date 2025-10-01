Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

De Duitse wielerploeg Red Bull-BORA-hansgrohe heeft haar sportieve structuur verder uitgebreid. Klaas Lodewyck, voormalig ploegleider bij Soudal-Quick Step, maakt de overstap en zal Remco Evenepoel vergezellen.

Red Bull-BORA-hansgrohe bevestigt de aanstelling van Klaas Lodewyck als ploegleider binnen de WorldTour-structuur. Lodewyck werkte eerder nauw samen met Remco Evenepoel bij Soudal-Quick Step.

Zijn komst kadert in de bredere herschikking van de sportieve staf, waarbij meerdere nieuwe namen werden toegevoegd. Naast Lodewyck vervoegt ook Tony Gallopin, afkomstig van Lotto, de ploegleiding.



Compleet

Sven Vanthourenhout, die eerder dit jaar al werd aangesteld, blijft eveneens actief binnen de sportieve cel. De ploegleiders vallen voortaan onder de verantwoordelijkheid van Oliver Cookson, die overkomt van Ineos Grenadiers en de rol van Head of Racing opneemt.

Nieuwe structuur onder leiding van Dempster

De sportieve leiding van Red Bull-BORA-hansgrohe wordt voortaan gecentraliseerd onder Zak Dempster, die is aangesteld als Chief of Sports. Dempster, voormalig renner en ex-medewerker bij Ineos Grenadiers, krijgt een overkoepelende functie binnen de ploeg.

Koerswijziging

CEO Ralph Denk lichtte de keuze toe. “Hij kent onze ploeg door en door. Hij is met zijn 38 nog jong, maar brengt toch al veel ervaring met zich mee.”

De komst van Dempster en Cookson betekent een duidelijke koerswijziging binnen de ploeg. De volledige sportieve cel werd hertekend, waarbij ook eerdere stafleden zoals Enrico Gasparotto en Rolf Aldag hun functie verlieten.