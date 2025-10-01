Remco Evenepoel doet hele verhaal van fietswissels nog eens tot in de puntjes uit de doeken

Remco Evenepoel doet hele verhaal van fietswissels nog eens tot in de puntjes uit de doeken
Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft dinsdag in detail gereageerd op het incident met de fietswissels tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag. Onze landgenoot noemt de situatie stressvol, maar bevestigt dat het dossier intern is afgehandeld.

Evenepoel verklaarde dat de omstandigheden rond de fietswissel uitzonderlijk waren. “Ik blijf erbij: het was een heel stressvolle situatie, temeer omdat het nog maar twee uur koers was op het moment van mijn fietswissels”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij benadrukte dat dergelijke situaties moeilijk te beoordelen zijn vanop afstand. “Ik denk dat weinig mensen ooit in die situatie hebben gezeten en dan is het makkelijk om van buitenaf commentaar te geven.”

Visuele informatie

Tijdens de wedstrijd maakte hij een inschatting op basis van visuele informatie. “Om heel eerlijk te zijn: ik keek op de kasseiklim achter mij en zag onze wagen. Ik stopte met het idee dat ze kort achter mij reden, maar dat bleek tweehonderd meter verder niet meer het geval te zijn.”

Over de afstelling van de reservefiets werd intern overleg gepleegd. “De positie van het zadel van mijn reservefiets? Ik heb mijn mening gegeven, zij de hunne.” Hij voegde daaraan toe dat het team het incident niet heeft opgeblazen: “We hebben het niet groter gemaakt dan dat het is.”

Samenloop

De renner erkent dat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden ging. “Het is jammer dat die pech mij is overkomen, maar het is een teken dat het zo moest zijn.” Hij gaf aan dat het incident geen verdere gevolgen heeft binnen de ploeg.

Evenepoel gebruikt het voorval als motivatie voor de volgende koersen. “Ik kan het alleen maar gebruiken als motivatie voor de wedstrijden hier.” Eerder gaf ook bondscoach Serge Pauwels de nodige uitleg over het voorval.

