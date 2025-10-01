Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

Remco Evenepoel heeft zijn talent als tijdrijder nog maar eens gedemonstreerd. Onze landgenoot werd met veel machtsvertoon Europees kampioen tijdrijden.

Amper 72 uur na de wegrit op het WK in Rwanda moest Remco Evenepoel opnieuw vol aan de bak. Dat deed hij met verve. Onze landgenoot reed de tegenstand op een hoopje en gaf de topfavorieten het nakijken.

Podium

Evenepoel pakte het goud. Het zilver was voor Ganna, op 43 seconden. De bronzen medaille was weggelegd voor Larsen op 1 minuut en 8 seconden. Een serieus verschil op amper 24 kilometer



Alec Segaert reed voor het eerst mee met de profs. Hij eindigde op de tiende plek, op 1 minuut en 51 seconden. De voorbije drie jaar was hij Europees kampioen bij de beloften. Dit jaar was die eer weggelegd voor Jonathan Vervenne.

Rond de middag zaaide bondscoach Serge Pauwels nog wat twijfel. Voor hem was het mogelijk, maar geen drama, dat Evenepoel de tijdrittitel niet zou pakken. Maar die paniek was dus nergens voor nodig.

Trilogie

Met de Europese titel maakt Evenepoel een ongelofelijke trilogie waar. Hij is in 2025 zowel Belgisch, wereld- als Europees kampioen in het tijdrijden geworden. Daarnaast is hij ook nog regerend olympisch kampioen. Beter doen in het tijdrijden is onmogelijk.