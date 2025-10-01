Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

Vandaag wordt op het EK in de Ardèche het WK tijdrijden afgewerkt. Bondscoach Serge Pauwels kwam met een opvallend interview over de toestand van Remco Evenepoel.

Bij aankomst in de regio viel Pauwels meteen iets op. “Die staat heel strak, en zal tijdens de tijdrit ook een groot deel op kop staan”, stelde de bondscoach in Het Laatste Nieuws.

Volgens Pauwels zou de wind in de loop van de namiddag licht afnemen, wat gunstig kon zijn voor renners die later starten. “Voor iemand als Evenepoel is dat zeker niet slecht”, gaf hij aan.



Toch temperde Pauwels de impact van de weersomstandigheden voor de Belgische kopman. “Al is hij zo aerodynamisch dat die wind ook geen probleem hoeft te zijn”, verklaarde hij.

Wel benadrukte hij dat alle deelnemers alert moesten blijven. “Iedereen zal vooral moeten opletten om de fiets onder controle te houden. Want de wind is echt wel strak.”

Voorbereiding en fysieke toestand

Pauwels had vanochtend contact met Evenepoel. “Hij voelt zich goed en heeft goed geslapen”, meldde hij. “Hij moet zich focussen op die tijdrit en niet meer terugdenken aan de reis,” aldus Pauwels.

Toch hield hij rekening met een mogelijk minder resultaat. “We houden er rekening mee – en het zou zeker geen schande zijn – dat het iets minder goed kan uitdraaien”, klonk het opvallend. “Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn.”