Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

Tijdens het EK tijdrijden in Frankrijk viel een opvallend gebaar van Remco Evenepoel op. Ondanks zijn overwinning was er sprake van een technisch mankement in de beginfase van de race.

In de eerste kilometers van de tijdrit maakte Remco Evenepoel een handgebaar richting zijn helm en oren. Dit leidde tot speculatie over mogelijke technische problemen. “Ik deed een teken naar Klaas dat ik niets hoorde”, vertelt hij bij Sporza. Het radiosignaal tussen renner en volgwagen was uitgevallen, waardoor hij geen instructies kon ontvangen.

Evenepoel verduidelijkte dat hij pas na het derde tussenpunt opnieuw iets hoorde. “Het eerste en het laatste wat ik gehoord heb, was dat ik 30 seconden had aan de voet van het klimmetje na het derde tussenpunt.” Tot dat moment reed hij zonder enige vorm van externe feedback.



Lees ook... Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

Eigen inschatting en koersverloop

Door het uitvallen van de communicatie moest Evenepoel vertrouwen op zijn eigen inschatting. “Het was dus op eigen gevoel en blind rijden.” Ook visuele informatie ontbrak. “Aan de tussenpunten stonden er geen borden en kon ik niets aflezen.”

Een belangrijk moment in de race was het inhalen van de renner die voor hem reed. “Mijn enige referentie was toen ik Stefan Küng inhaalde.” Dit gaf hem een indicatie van zijn positie ten opzichte van de concurrentie, al bleef hij onwetend over de exacte tijdsverschillen.

Resultaat

Evenepoel won de tijdrit met een voorsprong van 43 seconden op Filippo Ganna. Het incident met de radio had geen invloed op het eindresultaat, maar was wel een opvallend element in een verder vlekkeloze prestatie.