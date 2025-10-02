🎥 Boonen pakt uit met heerlijk verhaal over Ibrahimovic: "En wie ben jij?"

In Wielerclub Wattage pakte Tom Boonen uit met een straf verhaal over een speciale ontmoeting met Zlatan Ibrahimovic. En het bleek nog helemaal waar te zijn.

In 'Wielerclub Wattage' moeten gasten Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven altijd een straf verhaal vertellen. Het publiek moet dan stemmen of het verhaal waar is of niet.

Wie 'Wielerclub Wattage' een beetje volgt weet ondertussen dat Tom Boonen altijd uitpakt met waargebeurde verhalen. Zijn recentste verhaal leek echter te mooi om waar te zijn, maar Boonen maakte het echt mee.



Boonen maakte Ibrahimovic wijs dat hij een zanger is

"Afgelopen zomer was ik, samen met onder andere mijn goede vriend Matz Sels, aan het lunchen in Ibiza. In onze buurt zaten er enkele bekende voetballers aan een tafel: Zlatan Ibrahimovic, Marco Veratti en Marco Borriello."

"Zij werden allemaal gerust gelaten, maar af en toe moest ik eens op de foto met Belgen die me herkenden. Je zag die voetballers naar mij kijken: wie is dat? Even later ging ik zwemmen in de zee en kruiste ik die voetballers. 'Hey, who are you?', vroeg Ibrahimovic me."

"Waarop ik antwoordde: 'Ik ben Tom en ik ben een singer-songwriter uit België'. Hij vroeg of ik bekende liedjes had. 'Ken je 'Als een leeuw in een kooi’', vroeg ik hem, waarop hij nee antwoordde. 'En wie ben jij?'. 'Ik ben Zlatan!' Ik antwoordde: 'Goed voor jou' en ging weg."