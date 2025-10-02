Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan

In de podcast Wielerclub Wattage werd het WK bij de vrouwen besproken. Jan Bakelants en Tom Boonen reageerden op de publieke kritiek van Marijn de Vries, die zich na afloop van het WK uitsprak over de manier waarop vrouwenwielrennen wordt beoordeeld.

Marijn de Vries uitte na het WK haar ongenoegen over de volgens haar te negatieve benadering van het vrouwenwielrennen. Ze stelde dat er sprake is van een dubbele standaard in de wielersport. Jan Bakelants voelt zich aangesproken door die kritiek en reageert.

Enkel positief

“Op den duur begint het erop te lijken dat je alleen een mening mag hebben als die eensluidend positief is over het vrouwenwielrennen”, klinkt het. Volgens Bakelants is het niet langer evident om feitelijke observaties te delen. “Je mag de feiten niet meer benoemen”, zegt hij. “Maar je mag je er toch vragen bij stellen hoe dat het allemaal verloopt?”



Vergelijking Van Vleuten en Pogacar

Presentator Ruben Van Gucht brengt de dominantie van Tadej Pogacar ter sprake en legt de link met Annemiek van Vleuten, die enkele jaren geleden het vrouwenpeloton overheerste. Destijds werd gesteld dat Van Vleuten te weinig tegenstand kreeg en dat het peloton kwaliteitsloos was.

Bakelants sluit zich aan bij die analyse. “Ik wil geen polemiek starten maar ik ben het daar eigenlijk wel mee eens”, zegt hij. “Dat is waar de sport momenteel gewoon staat.”

Tom Boonen kiest ervoor om zich niet inhoudelijk te mengen in de discussie. “Ik zit in een huis vol met vrouwen. Sommige discussies kun je gewoon niet winnen. Dat moet je gewoon loslaten”, stelt hij.