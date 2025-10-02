Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan

Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In de podcast Wielerclub Wattage werd het WK bij de vrouwen besproken. Jan Bakelants en Tom Boonen reageerden op de publieke kritiek van Marijn de Vries, die zich na afloop van het WK uitsprak over de manier waarop vrouwenwielrennen wordt beoordeeld.

Marijn de Vries uitte na het WK haar ongenoegen over de volgens haar te negatieve benadering van het vrouwenwielrennen. Ze stelde dat er sprake is van een dubbele standaard in de wielersport. Jan Bakelants voelt zich aangesproken door die kritiek en reageert.

Enkel positief

“Op den duur begint het erop te lijken dat je alleen een mening mag hebben als die eensluidend positief is over het vrouwenwielrennen”, klinkt het. Volgens Bakelants is het niet langer evident om feitelijke observaties te delen. “Je mag de feiten niet meer benoemen”, zegt hij. “Maar je mag je er toch vragen bij stellen hoe dat het allemaal verloopt?”

Lees ook... Tom Boonen deelt ferme steek uit aan Soudal Quick-Step

Vergelijking Van Vleuten en Pogacar

Presentator Ruben Van Gucht brengt de dominantie van Tadej Pogacar ter sprake en legt de link met Annemiek van Vleuten, die enkele jaren geleden het vrouwenpeloton overheerste. Destijds werd gesteld dat Van Vleuten te weinig tegenstand kreeg en dat het peloton kwaliteitsloos was.

Bakelants sluit zich aan bij die analyse. “Ik wil geen polemiek starten maar ik ben het daar eigenlijk wel mee eens”, zegt hij. “Dat is waar de sport momenteel gewoon staat.”

Tom Boonen kiest ervoor om zich niet inhoudelijk te mengen in de discussie. “Ik zit in een huis vol met vrouwen. Sommige discussies kun je gewoon niet winnen. Dat moet je gewoon loslaten”, stelt hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tom Boonen
Jan Bakelants

Meer nieuws

Tom Boonen deelt ferme steek uit aan Soudal Quick-Step

Tom Boonen deelt ferme steek uit aan Soudal Quick-Step

20:30
Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

11:00
Mis niks van de cross: dit is de volledige kalender voor de winter van 2025-2026

Mis niks van de cross: dit is de volledige kalender voor de winter van 2025-2026

20:00
Klaas Lodewyck aan de tand gevoeld: Wat geheimzinnigs heeft Evenepoel uitgespookt op EK en WK tijdrijden?

Klaas Lodewyck aan de tand gevoeld: Wat geheimzinnigs heeft Evenepoel uitgespookt op EK en WK tijdrijden?

19:00
Remco Evenepoel geeft Serge Pauwels mooi cadeau na winst op EK tijdrijden

Remco Evenepoel geeft Serge Pauwels mooi cadeau na winst op EK tijdrijden

18:30
De logica zelve ondertussen: Paul Magnier pakt derde overwinning op rij in CRO Race

De logica zelve ondertussen: Paul Magnier pakt derde overwinning op rij in CRO Race

18:00
Hoelang blijft Evenepoel nog King of de World in tijdrijden? José De Cauwer kijkt wie hem kan bedreigen

Hoelang blijft Evenepoel nog King of de World in tijdrijden? José De Cauwer kijkt wie hem kan bedreigen

17:00
"t Is zot, hé?" Yves Lampaert bereikt heel mooie mijlpaal in zijn carrière

"t Is zot, hé?" Yves Lampaert bereikt heel mooie mijlpaal in zijn carrière

16:30
🎥 Boonen pakt uit met heerlijk verhaal over Ibrahimovic: "En wie ben jij?"

🎥 Boonen pakt uit met heerlijk verhaal over Ibrahimovic: "En wie ben jij?"

12:00
🎥 VIDEO Fun Factor: Urska en Tadej dagen iedereen uit voor waanzinnige Pogi Challenge

🎥 VIDEO Fun Factor: Urska en Tadej dagen iedereen uit voor waanzinnige Pogi Challenge

16:00
Eli Iserbyt rijdt niet tegen paard op Winkel Koerse: één van de Planckaerts vervangt hem

Eli Iserbyt rijdt niet tegen paard op Winkel Koerse: één van de Planckaerts vervangt hem

15:00
Remco Evenepoel legt uit hoe het komt dat België zo goed is in tijdrijden: "Hij is het fundament"

Remco Evenepoel legt uit hoe het komt dat België zo goed is in tijdrijden: "Hij is het fundament"

14:00
Deed Pogacar het doelbewust op het WK? "Hij heeft pesthekel aan hem"

Deed Pogacar het doelbewust op het WK? "Hij heeft pesthekel aan hem"

13:30
Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

09:00
"Als ik de dertig gepasseerd ben": Evenepoel wil er voorlopig niet aan denken

"Als ik de dertig gepasseerd ben": Evenepoel wil er voorlopig niet aan denken

13:00
Geen Belgen in de mixed team relay: bondscoach Pauwels zegt helder waarom

Geen Belgen in de mixed team relay: bondscoach Pauwels zegt helder waarom

12:30
Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

10:00
Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel

Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel

08:30
Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

08:00
Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

07:30
Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

07:00
Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

01/10
Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

01/10
Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

01/10
Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

01/10
Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

01/10
📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

01/10
Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

01/10
EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

01/10
Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

01/10
Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

01/10
Wat een krachttoer op EK tijdrijden: Goud en zilver voor Belgische beloften

Wat een krachttoer op EK tijdrijden: Goud en zilver voor Belgische beloften

01/10
Brons! Belgische belofte pakt derde plaats op het EK tijdrijden

Brons! Belgische belofte pakt derde plaats op het EK tijdrijden

01/10
Grote naam uit het peloton moet na 8 jaar opstappen bij zijn ploeg: vervanger al voorgesteld

Grote naam uit het peloton moet na 8 jaar opstappen bij zijn ploeg: vervanger al voorgesteld

01/10
Lampaert spreekt klare taal over Evenepoel en illustreert het met herinnering aan Wollongong

Lampaert spreekt klare taal over Evenepoel en illustreert het met herinnering aan Wollongong

01/10
📷 Wat een beest! Met deze fiets zal Mads Pedersen het EK tijdrijden afwerken

📷 Wat een beest! Met deze fiets zal Mads Pedersen het EK tijdrijden afwerken

01/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tom Boonen Serge Pauwels Tadej Pogacar Filippo Ganna Yves Lampaert Eli Iserbyt Klaas Lodewyck Jose De Cauwer Jan Bakelants Justine Ghekiere Zlatan Ibrahimovic Julie De Wilde Victor Campenaerts Julian Alaphilippe Urska Zigart Mads Pedersen Cedric Vasseur Alexander Kristoff Patrick Evenepoel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved