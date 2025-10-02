Klaas Lodewyck aan de tand gevoeld: Wat geheimzinnigs heeft Evenepoel uitgespookt op EK en WK tijdrijden?

Tijdens het EK en WK tijdrijden viel de prestatie van Remco Evenepoel op door zijn dominante start en constante snelheid. Ploegleider Klaas Lodewyck bevestigde dat er achter de schermen werd geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak.

Lodewyck gaf aan dat er op beide kampioenschappen een onbekend element werd toegevoegd aan de voorbereiding. “Hier en op het WK hebben we iets nieuws uitgeprobeerd”, verklaarde hij in Het Laatste Nieuws. “Wat diverse ploegen in het verleden al wel hadden aangewend, maar wij nog niet. En waar we benieuwd naar waren hoe het zou uitdraaien.”

De eerste resultaten waren positief. “Het wierp zijn vruchten af, stelden we vast”, aldus Lodewyck. Hij benadrukte dat de renner zich goed voelde bij de wijziging: “En vooral: Remco voelde er zich comfortabel bij. Dus nemen we dat mee, zodat hij in de toekomst nóg sneller kan rijden.”

Materiaal als mogelijke sleutel

Op verdere vragen bleef Lodewyck vaag. “Het is geen wonderingreep, maar wel iets waar we kunnen op bouwen”, gaf hij mee. Daarmee liet hij doorschemeren dat het om een structurele aanpassing gaat, zonder spectaculaire ingrepen.



Volgens externe informatiebronnen zou het geheim in de richting van het materiaal liggen. Lodewyck lichtte een tipje van de sluier op: “Als je na de eerste bocht al direct vier seconden voorsprong telt op Filippo Ganna, dan is dat toch wel een teken dat je heel snel kan starten. Zonder je benen op te blazen. Leuk.”

Geheim

Evenepoel zelf werd ook aangesproken op het onderwerp, maar weigerde verdere toelichting. “Mmm... als Klaas het niet onthult, dan ga ik dat ook niet doen”, reageerde hij met een glimlach.